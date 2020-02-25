Соболь едет с Брюгге на выездной матч ЛЕ с Манчестер Юнайтед

"Брюгге" объявил заявку команды на первый (выездной) матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

В нее попал и украинский защитник Эдуард Соболь

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — "Брюгге" состоится в четверг, 27 февраля, и начнётся в 22:00.