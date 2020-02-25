Соболь едет с Брюгге на выездной матч ЛЕ с Манчестер Юнайтед
Украинец в заявке
"Брюгге" объявил заявку команды на первый (выездной) матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
В нее попал и украинский защитник Эдуард Соболь
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — "Брюгге" состоится в четверг, 27 февраля, и начнётся в 22:00.
???? Kapitein Ruud Vormer en aanvaller Emmanuel Dennis reizen niet mee af naar Manchester. Beiden zijn onvoldoende hersteld van een contact in de match tegen Charleroi. Ontdek hier de 22 namen. #MNUCLU pic.twitter.com/wEPwAuslt8— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 25, 2020
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