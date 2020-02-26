Левченко дал оценку выступлениям украинских легионеров в клубах Бельгии

Бывшего хавбека сборной Украины, а теперь футбольного эксперта Евгения Левченко попросили поделиться впечатлением от выступлений команд Лиги Жупиле, "Брюгге" и "Гент", где выступают украинцы.

Левченко признался, что рад за Эдуарда Соболя, который неплохо себя проявляет в "Брюгге".

Защитнику не просто пробиться в основу сборной, но за такой труд, как в этом сезоне, Эдуард, думаю, получит свой шанс.

Прекрасно, по мнению ветерана сборной, в "Генте" выглядит украинский полузащитник Роман Безус.

Такой исполнитель должен быть в каждой команде, на таких игроков нужно полагаться. У Романа есть нестандартное мышление, это видно из его голевых передач и выполнения штрафных.

Да, у Андрея Шевченко есть определенный костяк. Но Безус может усилить игру - если угадать, в каком качестве его лучше использовать. Это был бы большой плюс для нашей национальной команды.

Не сомневаюсь я и в одноклубнике Безуса. Игорь Пластун, наверное, один из немногих украинских легионеров, имеет постоянную игровую практику.