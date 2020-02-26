Чигринский: Если не брать Месси, то самый сильный игрок, с которым я играл – это Матузалем

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал о лучших футболистах, с которыми ему доводилось играть в одной команде.

"Если не брать Месси, то самый сильный игрок, с которым я играл – Матузалем. Он был другим. То, что он творил в играх и на тренировках… Возможно, это восприятие было такое – я тогда молодым игроком был. Тогда весь "Шахтер" для меня казался высоким уровнем, но Матузалем был совсем другого уровня игроком. У него все было другое – понимание игры, работа на тренировках, контроль мяча, абсолютно все. Я мало таких игроков видел.

Возможно, в "Барселоне" такой разницы между игроками не ощущалось, потому что они все были особенными. А Матузалем в том "Шахтере" был игроком словно из другого вида спорта", - сказал Чигринский.