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Чигринский: Если не брать Месси, то самый сильный игрок, с которым я играл – это Матузалем

Наши за границей
(1 голосов)

В том Шахтере мату был словно из другого вида спорта

Чигринский: Если не брать Месси, то самый сильный игрок, с которым я играл – это Матузалем
Новина українською

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал о лучших футболистах, с которыми ему доводилось играть в одной команде.

"Если не брать Месси, то самый сильный игрок, с которым я играл – Матузалем. Он был другим. То, что он творил в играх и на тренировках… Возможно, это восприятие было такое – я тогда молодым игроком был. Тогда весь "Шахтер" для меня казался высоким уровнем, но Матузалем был совсем другого уровня игроком. У него все было другое – понимание игры, работа на тренировках, контроль мяча, абсолютно все. Я мало таких игроков видел.

Возможно, в "Барселоне" такой разницы между игроками не ощущалось, потому что они все были особенными. А Матузалем в том "Шахтере" был игроком словно из другого вида спорта", - сказал Чигринский.

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В статье: Дмитрий Чигринский Лионель Месси Матузалем Барселона Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
26.02.2020 в 18:58
Мату дурак. А мог стать звездой в ШД и красиво уйти... профукал счастье
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