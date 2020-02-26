Защитник украинской молодежки из-за травмы выбыл на 1,5-2 месяца
У Богдана Милованова диагностирован перелом пятой плюсневой кости
Защитник хихонского "Спортинга" и молодежной сборной Украины Богдан Милованов получил травму в матче 29-го тура Сегунды против "Кадиса" (1:0).
У футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Ориентировано для восстановления игроку понадобится 1,5-2 месяца.
Таким образом, Милованов не сыграет в матчах отбора к Евро-2021 с Мальтой (27 марта) и Северной Ирландии (31 марта).
Напомним, что защитник дебютировал за молодежную сборную в марте 2020 года и в нынешнем отборочном цикле сыграл два матча (из 4-х).
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Источник:Команда №1
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