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Защитник украинской молодежки из-за травмы выбыл на 1,5-2 месяца

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У Богдана Милованова диагностирован перелом пятой плюсневой кости

Защитник украинской молодежки из-за травмы выбыл на 1,5-2 месяца
Новина українською

Защитник хихонского "Спортинга" и молодежной сборной Украины Богдан Милованов получил травму в матче 29-го тура Сегунды против "Кадиса" (1:0).

У футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Ориентировано для восстановления игроку понадобится 1,5-2 месяца.

Таким образом, Милованов не сыграет в матчах отбора к Евро-2021 с Мальтой (27 марта) и Северной Ирландии (31 марта).

Напомним, что защитник дебютировал за молодежную сборную в марте 2020 года и в нынешнем отборочном цикле сыграл два матча (из 4-х).

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В статье: Украина U-21 Спортинг (Хихон) Богдан Милованов
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Источник:
Команда №1

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