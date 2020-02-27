Ярмоленко провел первый после травмы матч в составе Вест Хэм - СМИ
Пока, конечно, товарищеский
"Вест Хэм" на своем тренировочном поле "Раш Грин" 25 февраля провел за закрытыми дверями контрольный поединок с "Тоттенхэмом".
По этому поводу британские медиа ссылаются на Твиттер ExWHUemployee.
Инсайдеры в "Вест Хэме" отмечают, что целью этого спарринга была "проверка физической готовности нескольких игроков, в частности Ярмоленко".
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А football.london напоминает, что из-за травмы бедра Андрей пропустил уже 13 матчей АПЛ.
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