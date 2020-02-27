  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко провел первый после травмы матч в составе Вест Хэм - СМИ
В тренде

Ярмоленко провел первый после травмы матч в составе Вест Хэм - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

Пока, конечно, товарищеский

Ярмоленко провел первый после травмы матч в составе Вест Хэм - СМИ
Новина українською

"Вест Хэм" на своем тренировочном поле "Раш Грин" 25 февраля провел за закрытыми дверями контрольный поединок с "Тоттенхэмом".

По этому поводу британские медиа ссылаются на Твиттер ExWHUemployee.

Инсайдеры в "Вест Хэме" отмечают, что целью этого спарринга была "проверка физической готовности нескольких игроков, в частности Ярмоленко".

Читайте такжеЯрмоленко сглазили? Фаны Вест Хэма заметили странную синхронизацию в количестве матчей в АПЛ

А football.london напоминает, что из-за травмы бедра Андрей пропустил уже 13 матчей АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко АПЛ Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...