Ярмоленко провел первый после травмы матч в составе Вест Хэм - СМИ

"Вест Хэм" на своем тренировочном поле "Раш Грин" 25 февраля провел за закрытыми дверями контрольный поединок с "Тоттенхэмом".

По этому поводу британские медиа ссылаются на Твиттер ExWHUemployee.

Инсайдеры в "Вест Хэме" отмечают, что целью этого спарринга была "проверка физической готовности нескольких игроков, в частности Ярмоленко".

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А football.london напоминает, что из-за травмы бедра Андрей пропустил уже 13 матчей АПЛ.