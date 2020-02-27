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Хавбеку Бенфики вспомнили бывшего коллегу - Андрея Ярмоленко

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(1 голосов)

В "Боруссии"

Хавбеку Бенфики вспомнили бывшего коллегу - Андрея Ярмоленко
Новина українською

24-летний опорный полузащитник Юлиан Вайгль из Германии в "Бенфике" только с начала 2020 года, однако за неполные 2 месяца успел сыграть уже 7 матчей.

До того, как перейти в португальский клуб, с 2015 до 2020-го, он играл на родине в дортмундской "Боруссии". Там пересекался с украинским вингером Андреем Ярмоленко, который играл в том же клубе неполный год (2017-2018).

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- Ты Вайгль или Вейгль?

- Первое, Вайгль.

- Ты играл в Дортмунде с Ярмоленко?

- Да, играл с ним.

- Каким ты его запомнил?

- Хороший парень, хороший игрок. Но в нашей команде был совсем короткое время.

Напомним, что "Бенфика" сегодня проведет домашний матч 1/16 Лиги Европы с донецким "Шахтером". Начало игры в 22.00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Боруссия (Дортмунд) Бенфика (Лиссабон) Юлиан Вайгль
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Источник:
Бомбардир

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