Безус и Пластун выйдут в старте Гента на ответный матч с Ромой
Яремчук продолжает залечивать травму
Два украинца "Гента" – защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус выйдут в стартовом составе своей команды на ответный (домашний) матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы".
Форвард Роман Яремчук продолжает залечивать травму и не попал в заявку.
Отметим, что поединок начнется в 19:55. В первом матче в Италии "Рома" выиграла со счетом 1:0.
Our 1️⃣1️⃣ warriors for tonight against @OfficialASRoma! #GntRom #UEL #COBW pic.twitter.com/8Rvb0OJ3W3— KAA Gent (@KAAGent) February 27, 2020
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