  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Безус и Пластун выйдут в старте Гента на ответный матч с Ромой
В тренде

Безус и Пластун выйдут в старте Гента на ответный матч с Ромой

Наши за границей
(1 голосов)

Яремчук продолжает залечивать травму

Безус и Пластун выйдут в старте Гента на ответный матч с Ромой
Новина українською

Два украинца "Гента" – защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус выйдут в стартовом составе своей команды на ответный (домашний) матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы".

Форвард Роман Яремчук продолжает залечивать травму и не попал в заявку.

Отметим, что поединок начнется в 19:55. В первом матче в Италии "Рома" выиграла со счетом 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Пластун Роман Безус Рома (Рим) Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...