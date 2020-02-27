Безус отдал ассист в матче с Ромой
Рома отыгралась через 4 минуты
Бельгийский "Гент" украинцев Игоря Пластуна и Романа Безуса играет ответный (домашний) матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы".
Оба украинца вышли в стартовом составе, а Роман отличился ассистом – именно с подачи Безуса "Гент" открыл счет на 25-й минуте.
Впрочем, уже через 4 минуты "Рома" отыгралась и на данный момент в матче ничья 1:1.
Напомним, что первый поединок в Риме закончился минимальной победой итальянской команды.
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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
27.02.2020 в 21:04
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