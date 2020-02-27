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Безус отдал ассист в матче с Ромой

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Рома отыгралась через 4 минуты

Безус отдал ассист в матче с Ромой
Новина українською

Бельгийский "Гент" украинцев Игоря Пластуна и Романа Безуса играет ответный (домашний) матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ромы".

Оба украинца вышли в стартовом составе, а Роман отличился ассистом – именно с подачи Безуса "Гент" открыл счет на 25-й минуте.

Впрочем, уже через 4 минуты "Рома" отыгралась и на данный момент в матче ничья 1:1.

Напомним, что первый поединок в Риме закончился минимальной победой итальянской команды.

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В статье: Роман Безус Рома (Рим) Гент
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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
27.02.2020 в 21:04
Ну всё,Безуса в Барсу вместо Дембеле
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