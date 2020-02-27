Селезнев забил за Бурсаспор свой 6-й гол в последних 8-ми матчах

Украинский форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился забитым голом в матче 24-го тура Лиги 1 (второй дивизион) против "Алтая".

Украинец вышел в старте, а на 40-й минуте отыграл один гол, сделав счет 1:2. В итоге, поединок завершился вничью 2:2.

Интересно, что для 34-летнего футболиста этот мяч стал 6-м в 8 последних встречах за "Бурсаспор".