  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Селезнев забил за Бурсаспор свой 6-й гол в последних 8-ми матчах
В тренде

Селезнев забил за Бурсаспор свой 6-й гол в последних 8-ми матчах

Наши за границей
(1 голосов)

Просто топ

Селезнев забил за Бурсаспор свой 6-й гол в последних 8-ми матчах
Новина українською

Украинский форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился забитым голом в матче 24-го тура Лиги 1 (второй дивизион) против "Алтая".

Украинец вышел в старте, а на 40-й минуте отыграл один гол, сделав счет 1:2. В итоге, поединок завершился вничью 2:2.

Интересно, что для 34-летнего футболиста этот мяч стал 6-м в 8 последних встречах за "Бурсаспор".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бурсаспор (Бурса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...