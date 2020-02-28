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Гвардиола: Благодарен Зинченко. Я хотел бы, чтобы он играл

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(2 голосов)

Ротация Гвардиолы - это нечто, что доступно только самому Пепу

Гвардиола: Благодарен Зинченко. Я хотел бы, чтобы он играл
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола остался доволен реакцией своих игроков, который не попали в стартовый состав команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:1).

"Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Давид Сильва – все трое вели себя в раздевалки исключительным образом. Я знаю, что они хотели выйти на поле, и поэтому горжусь их реакцией. Серхио невероятен, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь, легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам в любую минуту, в любом матче.

Давид и Джон Стоунз, Алекс Зинченко, Эрик Гарсия – моя благодарность им. Я хотел бы, чтобы все они играли", – цитирует ГвардиолуManchester Erevening News.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко
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