Мойес: Ярмоленко еще ощущает небольшой дискомфорт, но уже скоро вернется

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как идет процесс восстановления после травмы у украинского вингера команды Андрея Ярмоленко.

"На днях Андрей сыграл 60 минут в тренировочной игре. Он все еще чувствует небольшой дискомфорт в бедре, поэтому еще не тренируется в общей группе. Но он вернется к работе с командой уже скоро", - сказал Мойес в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.