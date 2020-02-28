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Мойес: Ярмоленко еще ощущает небольшой дискомфорт, но уже скоро вернется

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей почти залечил травму

Мойес: Ярмоленко еще ощущает небольшой дискомфорт, но уже скоро вернется
Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как идет процесс восстановления после травмы у украинского вингера команды Андрея Ярмоленко.

"На днях Андрей сыграл 60 минут в тренировочной игре. Он все еще чувствует небольшой дискомфорт в бедре, поэтому еще не тренируется в общей группе. Но он вернется к работе с командой уже скоро", - сказал Мойес в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
28.02.2020 в 20:57
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