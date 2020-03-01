Экс-защитник Динамо Макаренко сделал ассист и помог Кортрейку добыть ничью
Украинец оформил голевую передачу в матче 28-го тура Лиги Жюпиле
В рамках 28-го тура чемпионата Бельгии "Зюлте-Варегем" сыграл вничью с "Кортейком" 2:2.
Украинский защитник гостей Евгений Макаренко принял участие в первом голе гостей в этом матче. Экс-игрок киевского "Динамо" отдал голевую передачу на нигерийского форварда Моффа на 51-й минуте.
В нынешнем сезоне 28-летний Макаренко сыграл в 4-х матчах во всех турнирах.
Чемпионат Бельгии 2019/20, 28-й тур
Зюлте-Варегем - Кортейк - 2:2
Голы: Бруно, 29, где Фаув, 43, (пен.) - Моффа, 51, Тута, 90+4
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