Экс-защитник Динамо Макаренко сделал ассист и помог Кортрейку добыть ничью

В рамках 28-го тура чемпионата Бельгии "Зюлте-Варегем" сыграл вничью с "Кортейком" 2:2.

Украинский защитник гостей Евгений Макаренко принял участие в первом голе гостей в этом матче. Экс-игрок киевского "Динамо" отдал голевую передачу на нигерийского форварда Моффа на 51-й минуте.

В нынешнем сезоне 28-летний Макаренко сыграл в 4-х матчах во всех турнирах.

Чемпионат Бельгии 2019/20, 28-й тур

Зюлте-Варегем - Кортейк - 2:2

Голы: Бруно, 29, где Фаув, 43, (пен.) - Моффа, 51, Тута, 90+4