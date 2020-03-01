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Малиновский и Шахов начнут матч Лечче – Аталанта на лавке запасных

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Ждём появления украинцев на поле с замен

Малиновский и Шахов начнут матч Лечче – Аталанта на лавке запасных
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский остался в запасе на гостевой на матч 26-го тура Серии против "Лечче".

Компанию ему на лавке, только со стороны хозяев, составит Евгений Шахов.

В этом сезоне Малиновский провел 21 матч в Серии А, забил 3 гола. На счету Шахова 15 матчей в чемпионате и три ассиста.

Начало сегодняшней встречи запланировано на 16.00.

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В статье: Евгений Шахов Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лечче
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