Зинченко в старте на финал Кубка лиги Англии
Александр выйдет с первых минут в матче с "Астон Виллой"
Сегодня пройдет финал Кубка лиги Англии. В решающем матче встретяться "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".
"Горожане" обьявили стартовый состав на этот поединок.
Украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут в этой игре.
Стартовый состав: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Родриго, Гундоган, Фоден, Давид Сильва, Стерлинг, Агуэро
Запасные: Эдерсон, Жезус, Де Брюйне, Бернардо, Менди, Марез, Отаменди.
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