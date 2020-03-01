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Зинченко в старте на финал Кубка лиги Англии

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Александр выйдет с первых минут в матче с "Астон Виллой"

Зинченко в старте на финал Кубка лиги Англии
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Сегодня пройдет финал Кубка лиги Англии. В решающем матче встретяться "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".

"Горожане" обьявили стартовый состав на этот поединок.

Украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут в этой игре.

Стартовый состав: Браво, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко, Родриго, Гундоган, Фоден, Давид Сильва, Стерлинг, Агуэро

Запасные: Эдерсон, Жезус, Де Брюйне, Бернардо, Менди, Марез, Отаменди.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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