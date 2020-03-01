Андрей Лунин впервые отыграл за Овьедо на ноль пропущенных
У украинца было минимум роботы
Андрей Лунин неудачно провел два последних поединка с "Овьедо". В последней игре вообще был среди худших. А с тех пор, как Андрей играет в Сегунде, еще ни разу не сыграл на ноль пропущенных.
И вот наконец это случилось – Лунин отстоял идеально. Правда, работы было мало. "Тенерифе" в течение девяноста минут сподобился лишь на один удар в створ ворот, с которым Лунин справился. В остальном – простая игра.
"Овьедо" также не впечатлял, но свой максимум с минимум выжал. На 88-й минуте Родри реализовал пенальти и принес команде первую победу за последние четыре тура. И первую "сухую" при каденции Лунина. Эта победа поможет астурийцам в борьбе за выживание.
"Овьедо" - "Тенерифе" 1:0
Гол: Родри 88 (пен.)