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Андрей Лунин впервые отыграл за Овьедо на ноль пропущенных

Наши за границей
(1 голосов)

У украинца было минимум роботы

Андрей Лунин впервые отыграл за Овьедо на ноль пропущенных
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин неудачно провел два последних поединка с "Овьедо". В последней игре вообще был среди худших. А с тех пор, как Андрей играет в Сегунде, еще ни разу не сыграл на ноль пропущенных.

И вот наконец это случилось – Лунин отстоял идеально. Правда, работы было мало. "Тенерифе" в течение девяноста минут сподобился лишь на один удар в створ ворот, с которым Лунин справился. В остальном – простая игра.

"Овьедо" также не впечатлял, но свой максимум с минимум выжал. На 88-й минуте Родри реализовал пенальти и принес команде первую победу за последние четыре тура. И первую "сухую" при каденции Лунина. Эта победа поможет астурийцам в борьбе за выживание.

Сегунда. 30-й тур
"Овьедо" - "Тенерифе" 1:0
Гол: Родри 88 (пен.)

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.03.2020 в 22:38
Наши балбесы, то коммунячий сброд райо тягают, то какой-то фигне типа овьедо сливают
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