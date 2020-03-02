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Зозуля: Я был фашистом, нацистом, расистом, коммунистом. Я жду, когда назовут геем

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец дал откровенное интервью после вчерашнего матча с "Райо"

Зозуля: Я был фашистом, нацистом, расистом, коммунистом. Я жду, когда назовут геем
Новина українською

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля пообщался с журналистами после вчерашнего матча с "Райо".

- Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я… Я не слышал, но мне сказали, что кричали: “Комуннист”. Они ещё сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон - это гей по-испански. Я уже жду этого.

- По игре... Тебя наверное, били больше, чем мяч?

- В каждой игре так! Просто здесь, я так понял, их настроили фанаты и тренер. Что такая принципиальная игра, и надо Зозулю провоцировать, потому что с первых минут начали даже игроки обзывать…

Также украинский нападающий поделился мыслями о гостевом матче с "Райо" в первой половине сезоне.

- Я думал больше не поехать туда, но потом меня команда начала просить. И так же мне жена сказала: “Вперёд, давай! Это твоя работа. Ты должен работать, ты должен ехать”. Я поговорил со всеми, чье мнение мне очень важно. И мне все сказали - ехать. Так что я свое мнение оставил при себе и поехал.

Когда 30 тысяч поют песню про тебя, то в принципе… Ладно ещё первый год: не понимал языка, не понимал ничего, но теперь я уже все понимаю. Если честно, то это даёт силы. Особенно мне.

Должны были доигрывать вот ещё неделю назад, но что-то перенесли. Не знаю, какие-то штрафы и все остальное: Райо не согласны, они судятся.

Просто я не пойму. Это они ещё легко отскочили. Потому что две игры без зрителей и 18 тысяч штрафа. И то мне смешно. 18 тысяч, они меня упрекают, что 18 - это фашистская, нацистская или коммунистская цифра. И их штрафуют на 18 тысяч - это очень смешно.

Это для них большой отскок. Они заходили в раздевалку: президент, игроки. Извинялись, чуть ли не плакали: “Ромочка извини. Это наши болелы, мы их не поддерживаем”. А потом они протест подают, что их сильно оштрафовали.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Football Hub
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Комментарии (8)
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Toni (Львiв)
02.03.2020 в 00:58
Не переживай Роман, вони ніколи тебе своїм не признають.
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0
Ovilly (Севастополь)
02.03.2020 в 00:28
Зозуля ти герой для українців, а франкісти та москалі хай йдуть до біса у свій підземний "рай"!
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+3
-2
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Romerik (YNWA)
02.03.2020 в 00:34
Б*ять, причём уже к этой новости рашка. Такое ощущение что уже когда туалет засорится, то будешь винить рашиков... Не понимаю я этого... Можно порадоваться за неудачу соседей, за их дисквалификацию, позор, но нах*я их прилетать к этой новости?
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+1
-3
Просто любитель (Днепр)
02.03.2020 в 00:16
Не могут же ОНИ тебя назвать своим погонялом. Пид...сы только себе подобных геями называют
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+3
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 00:16
Рома лучше бы молчал иногда
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+1
-5
Acsakal (Kharkov)
02.03.2020 в 01:14
Гей, Суркісвсекупивич, ти ж за фкдк дупу напружуєш, воно себе патріотичною командою позиціонує, а ти тут наїхав на єдиного справжнього українського патріота серед футболістів, що не боїться показувати свій патріотизм. То що ж там таке коїться? Невже Суркіси вирішили: та годі вже ховатися, час цілуватися з ведмедчуком і путлером взасос?
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Dozenko (NewYork)
02.03.2020 в 00:11
Кукушка типа, поровнял геев с фашистами ? :D
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-5
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Romerik (YNWA)
02.03.2020 в 00:08
С твоёй то челкой все возможно. Люди такие, им дай только повод...
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