Зозуля: Я был фашистом, нацистом, расистом, коммунистом. Я жду, когда назовут геем

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля пообщался с журналистами после вчерашнего матча с "Райо".

- Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я… Я не слышал, но мне сказали, что кричали: “Комуннист”. Они ещё сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон - это гей по-испански. Я уже жду этого.

- По игре... Тебя наверное, били больше, чем мяч?

- В каждой игре так! Просто здесь, я так понял, их настроили фанаты и тренер. Что такая принципиальная игра, и надо Зозулю провоцировать, потому что с первых минут начали даже игроки обзывать…

Также украинский нападающий поделился мыслями о гостевом матче с "Райо" в первой половине сезоне.

- Я думал больше не поехать туда, но потом меня команда начала просить. И так же мне жена сказала: “Вперёд, давай! Это твоя работа. Ты должен работать, ты должен ехать”. Я поговорил со всеми, чье мнение мне очень важно. И мне все сказали - ехать. Так что я свое мнение оставил при себе и поехал.

Когда 30 тысяч поют песню про тебя, то в принципе… Ладно ещё первый год: не понимал языка, не понимал ничего, но теперь я уже все понимаю. Если честно, то это даёт силы. Особенно мне.

Должны были доигрывать вот ещё неделю назад, но что-то перенесли. Не знаю, какие-то штрафы и все остальное: Райо не согласны, они судятся.

Просто я не пойму. Это они ещё легко отскочили. Потому что две игры без зрителей и 18 тысяч штрафа. И то мне смешно. 18 тысяч, они меня упрекают, что 18 - это фашистская, нацистская или коммунистская цифра. И их штрафуют на 18 тысяч - это очень смешно.

Это для них большой отскок. Они заходили в раздевалку: президент, игроки. Извинялись, чуть ли не плакали: “Ромочка извини. Это наши болелы, мы их не поддерживаем”. А потом они протест подают, что их сильно оштрафовали.