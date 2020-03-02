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Первый сухой для Лунина в Овьедо. Видеообзор матча с Тенерифе

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(1 голосов)

Овьедо - Тенерифе ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.03.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Первый сухой для Лунина в Овьедо. Видеообзор матча с Тенерифе
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин впервые провел матч без пропущенных голов за "Овьедо". Его команда работала внимательно в защите, а соперник смог нанести в створ ворот лишь один удар. Не впечатлял разнообразием атак и "Овьедо", однако астурийцам удалось выжать максимум из минимума благодаря голу с пенальти.

Смотрите как это было в видеообзоре поединке 30-го тура Сегунды "Овьедо" - "Тенерифе".

Сегунда. 30-й тур
"Овьедо" - "Тенерифе" 1:0
Гол: Родри 88 (пен.)

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В статье: Сегунда Овьедо (Испания) Тенерифе (Испания) Андрей Лунин
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