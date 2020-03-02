Первый сухой для Лунина в Овьедо. Видеообзор матча с Тенерифе

Андрей Лунин впервые провел матч без пропущенных голов за "Овьедо". Его команда работала внимательно в защите, а соперник смог нанести в створ ворот лишь один удар. Не впечатлял разнообразием атак и "Овьедо", однако астурийцам удалось выжать максимум из минимума благодаря голу с пенальти.

Смотрите как это было в видеообзоре поединке 30-го тура Сегунды "Овьедо" - "Тенерифе".