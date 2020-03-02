Что значит не интересный чемпионат? Вернидуб сравнил УПЛ и первенство Беларуси

Украинский коуч белорусского "Шахтера" из Солигорска Юрий Вернидуб рассказал об уровне чемпионата Беларуси, в котором работает с конца осени 2019 года.

Что значит неинтересный чемпионат? Если бы он был неинтересный ..Ну посмотрите, сколько там сейчас украинцев играет и сколько приезжает на просмотр? Я вижу, то в той, то в той команде ...Вроде и неинтересный чемпионат, но почему украинские футболисты едут на просмотр? Это чемпионат, в котором участвует 16, а не 12 команд. Есть 5-6, которые заслуживают уважения и если бы были совместные с Украиной соревнования, могли бы легко составить конкуренцию украинским лидерам.

По словам Вернидуба, у него есть задача попасть в группу Лиги Европы.

Такие условия, которые есть в солигорском "Шахтере" - в "Заре" такого не было. Это однозначно. Это относительно базы. А вот поля можно сравнивать. Ведь когда взяли ("Заря", - ред.) в аренду базу запорожского "Металлурга", то поля уже были на уровне.

Выделил Вернидуб и минус чемпионата Беларуси.