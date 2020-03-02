  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Что значит не интересный чемпионат? Вернидуб сравнил УПЛ и первенство Беларуси
В тренде

Что значит не интересный чемпионат? Вернидуб сравнил УПЛ и первенство Беларуси

Наши за границей
(1 голосов)

И непосредственно: "Заря" vs "Шахтер" Солигорск

Что значит не интересный чемпионат? Вернидуб сравнил УПЛ и первенство Беларуси
Новина українською

Украинский коуч белорусского "Шахтера" из Солигорска Юрий Вернидуб рассказал об уровне чемпионата Беларуси, в котором работает с конца осени 2019 года.

Что значит неинтересный чемпионат? Если бы он был неинтересный ..Ну посмотрите, сколько там сейчас украинцев играет и сколько приезжает на просмотр? Я вижу, то в той, то в той команде ...Вроде и неинтересный чемпионат, но почему украинские футболисты едут на просмотр?

Это чемпионат, в котором участвует 16, а не 12 команд. Есть 5-6, которые заслуживают уважения и если бы были совместные с Украиной соревнования, могли бы легко составить конкуренцию украинским лидерам.

По словам Вернидуба, у него есть задача попасть в группу Лиги Европы.

Читайте такжеЮрий Вернидуб - об отпускных вояжах, задачах Шахтера, калийных солях Солигорска и суевериях

Такие условия, которые есть в солигорском "Шахтере" - в "Заре" такого не было. Это однозначно. Это относительно базы. А вот поля можно сравнивать. Ведь когда взяли ("Заря", - ред.) в аренду базу запорожского "Металлурга", то поля уже были на уровне.

Выделил Вернидуб и минус чемпионата Беларуси.

Не хочу обидеть Беларусь, но те команды, которые борются за высокие места, в них выступают прежде всего опытные футболисты.

Почему-то очень мало молодых футболистов играют за сборную Беларуси.

Здесь много талантливой молодежи, но они сразу смотрят в сторону России. Там сильный чемпионат и лучшая материальная составляющая. Есть еще и Казахстан, где также немного лучше материальная сторона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Беларусь чемпионат Беларуси УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
02.03.2020 в 14:14
Как кого то тянет в болото. И этот запел про "совместные с Украиной соревнования"
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...