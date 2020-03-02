Что значит не интересный чемпионат? Вернидуб сравнил УПЛ и первенство Беларуси
И непосредственно: "Заря" vs "Шахтер" Солигорск
Украинский коуч белорусского "Шахтера" из Солигорска Юрий Вернидуб рассказал об уровне чемпионата Беларуси, в котором работает с конца осени 2019 года.
Что значит неинтересный чемпионат? Если бы он был неинтересный ..Ну посмотрите, сколько там сейчас украинцев играет и сколько приезжает на просмотр? Я вижу, то в той, то в той команде ...Вроде и неинтересный чемпионат, но почему украинские футболисты едут на просмотр?
Это чемпионат, в котором участвует 16, а не 12 команд. Есть 5-6, которые заслуживают уважения и если бы были совместные с Украиной соревнования, могли бы легко составить конкуренцию украинским лидерам.
По словам Вернидуба, у него есть задача попасть в группу Лиги Европы.
Такие условия, которые есть в солигорском "Шахтере" - в "Заре" такого не было. Это однозначно. Это относительно базы. А вот поля можно сравнивать. Ведь когда взяли ("Заря", - ред.) в аренду базу запорожского "Металлурга", то поля уже были на уровне.
Выделил Вернидуб и минус чемпионата Беларуси.
Не хочу обидеть Беларусь, но те команды, которые борются за высокие места, в них выступают прежде всего опытные футболисты.
Почему-то очень мало молодых футболистов играют за сборную Беларуси.
Здесь много талантливой молодежи, но они сразу смотрят в сторону России. Там сильный чемпионат и лучшая материальная составляющая. Есть еще и Казахстан, где также немного лучше материальная сторона.