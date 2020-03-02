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Вернидуб: Я один раз и навсегда сказал, что в сторону России больше не смотрю

Наши за границей
(2 голосов)

Гражданская позиция украинского тренера

Вернидуб: Я один раз и навсегда сказал, что в сторону России больше не смотрю
Новина українською

Украинский коуч белорусского "Шахтера" из Солигорска Юрий Вернидуб рассказал, почему не принимает предложения от российских клубов.

"Я никогда туда не смотрел с того момента, когда у нас все случилось. Я один раз и навсегда сказал, что я в ту сторону больше не смотрю. Пока всё это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то поменяется в лучшую сторону…

У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего — твоя совесть и твоё видение этой ситуации, и патриотизм. Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать. Беларусь – это совсем другое. Это та страна, с которой мы до сих пор дружим и нормальные отношения. Тот же Казахстан, я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск)
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Источник:
Football Hub

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