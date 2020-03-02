Чигринский: В серьезный европейский клуб надо идти ноунеймом, как Яремчук и Малиновский

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал о времени, проведённом в "Барселоне" (сезон 2009/2010).

"Я не проходил сборы вместе с "Барселоной". Это один из факторов, но не главный. Просто это период становления. Я еще многого не знал. Сейчас я четко вижу – это было рано (22 года – прим.). Не был готов не только как личность, но и в футбольном плане. Это период, когда учишься многим вещам.

В "Барселоне" где-то не понимаешь игру, делаешь ошибку – идет сильный резонанс. А Гвардиола мне говорил, что сумма трансфера (25 млн евро – прим.) будет работать против меня. Лучше было бы подписать меня зимой за 8-10 миллионов, тогда никто бы не придал этому значения. Меня бы постепенно подводили и интегрировали в состав.

Я чувствовал отношение прессы и болельщиков. Были разговоры, что мы с Пике будем связкой на десять лет. Ты понимаешь, что все ждут, что ты сходу выйдешь и начнешь играть. А мы с "Шахтером" только 2-3 лигочемпионовские кампании сыграли, далеко не заходили.

Я матчей 12-15 провел в ЛЧ, но выиграл ЛЕ. При этом я переходил из чемпионата Украины. А "Барселона" – это такое место, где тот же Коутиньо приходит за 120 миллионов, если не тянет, то об этом сразу говорят. А ведь у него есть суперкласс, супермастерство.

Мое мнение, в европейский серьезный клуб надо идти после 25, когда есть опыт. В то же время Луческу мне говорил, что, чем больше за меня заплатят, тем сильнее у меня будут позиции. А Гвардиола сразу сказал совсем другое.

Идеальный вариант – идти, как Яремчук, Малиновский. При всем уважении, они шли, как ноунэймы. Ты получаешь опыт, возможно, не сразу играешь, но есть время все понять, интегрироваться. Тот же Зина еще и в ПСВ съездил, потом его уже в "МС" подпускали. Идеальный процесс интеграции.

В итоге, 2 года – и ты готов. Он отлично понимает игру "Сити". А когда есть давление, что нужно все сразу понять, быстро, потому что уже в субботу матч, ты можешь что-то додумать или не успеть. А у меня столько желания было, я сразу за язык взялся. Мне сказали сбавить обороты. А я говорил, что мне нужно все и сразу.

А там другой подход в быту, тренировках. На тренировках в "Шахтере" у нас война шла, искры летели. Луческу это любил. А в "Барсе" 20 минут нас чуть поводили и все. Ибрагимович говорит – заканчиваем. А у меня шок. Начал отдельно ходить в зал, мне казалось, что это все неправильно. Опыта не было.

Настоящая причина – я сам. Я мог намного лучше использовать шансы. А остальное – это уже просто глобальные мои мысли", – сказал Чигринский в эфире Вацко Live.