Зозуля: Из Днепра мог перейти в Вест Хэм, но их отпугнула красная карточка

Экс-форвард "Днепра" Роман Зозуля рассказал о том, какой матч в своей карьере он хотел бы переиграть и изменить его исход.

"Хотел бы переиграть матч Лиги Европы Тоттенхэм" – "Днепр" (1/16 ЛЕ сезона 2013/2014 – прим.).

Поначалу все было хорошо, я забил гол, но потом случилось удаление, подвел команду.

А перед матчем я встречался с руководством "Вест Хэма", они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, эта красная карточка их отпугнула", - рассказал Зозуля.