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Зозуля: Из Днепра мог перейти в Вест Хэм, но их отпугнула красная карточка

Наши за границей
(2 голосов)

Форвард рассказал об интересе молотобойцев

Зозуля: Из Днепра мог перейти в Вест Хэм, но их отпугнула красная карточка
Новина українською

Экс-форвард "Днепра" Роман Зозуля рассказал о том, какой матч в своей карьере он хотел бы переиграть и изменить его исход.

"Хотел бы переиграть матч Лиги Европы Тоттенхэм" – "Днепр" (1/16 ЛЕ сезона 2013/2014 – прим.).

Поначалу все было хорошо, я забил гол, но потом случилось удаление, подвел команду.

А перед матчем я встречался с руководством "Вест Хэма", они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, эта красная карточка их отпугнула", - рассказал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Днепр Альбасете
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
02.03.2020 в 20:44
Во дает...и не краснеет..В Реале сначала поиграй- у того как раз не хватает всадника без головы на другой фланг, в пару к губатому Виниске...
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