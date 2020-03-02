Зозуля: Из Днепра мог перейти в Вест Хэм, но их отпугнула красная карточка
Форвард рассказал об интересе молотобойцев
Экс-форвард "Днепра" Роман Зозуля рассказал о том, какой матч в своей карьере он хотел бы переиграть и изменить его исход.
"Хотел бы переиграть матч Лиги Европы Тоттенхэм" – "Днепр" (1/16 ЛЕ сезона 2013/2014 – прим.).
Поначалу все было хорошо, я забил гол, но потом случилось удаление, подвел команду.
А перед матчем я встречался с руководством "Вест Хэма", они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, эта красная карточка их отпугнула", - рассказал Зозуля.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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skopa (Харьков)
02.03.2020 в 20:44
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