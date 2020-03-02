Кравец соорудил победный гол Кайсериспора
Принял непосредственное участие
24-й тур турецкой Суперлиги завершился матчем, в котором "Кайсериспор" украинца Артема Кравца принимал "Гезтепе".
Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте при непосредственном участии Кравца – украинец хлестко пробил, а партнер по команде добавил мяч в сетку после сейва вратаря.
Несмотря на эту победу, "Кайсериспор" замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции (18 место, 19 очков).
70' Mesanovic— (@goalforza 'yı takip ediniz) (@superlig_video1) March 2, 2020
Kayserispor 1-0 Göztepe
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