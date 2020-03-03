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Иисус, я должен уйти от этого гея: Чигринский рассказал об отношениях Ибрагимовича и Гвардиолы

Наши за границей
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История Дмитрия Чигринского про дружбу со Златаном

Иисус, я должен уйти от этого гея: Чигринский рассказал об отношениях Ибрагимовича и Гвардиолы
Новина українською

"В "Барселоне" я больше всего дружил с Иброй и Максвеллом.

Златан очень своеобразный. Он в жизни такой же, как и на публике. Просто не все правильно его понимают, интерпретируют, кто он такой с его характером. Люди думают, что он любит показуху, а на самом деле он такой и есть. Если ты с чем-то не согласен, говори ему в лицо, он тебя будет больше уважать за это.

Я когда пришел из "Шахтера", искры летели, с первых тренировок взял правило "Либо ты, либо тебя". Так вышло, что попал Ибре жестко, он сразу после тренировки подошел, сказал: "Браво, Иисус, браво". И у нас нормально с ним сразу пошло. Плюс мы жили с ним в одном отеле где-то месяц-полтора.

Помню, играли товарищеский товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошел Ибрагимович и сказал: "Иисус, я должен уйти от этого гея", имея в виду Гвардиолу. Сказал, что больше не мог терпеть такое отношение", - рассказал Чигринский.

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В статье: Дмитрий Чигринский Златан Ибрагимович АЕК (Афины) Барселона
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Источник:
Вацко Live

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