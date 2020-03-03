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Наши за границей. Трофей Зинченко, очередная история Малиновского

Наши за границей
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Результативная неделя

Наши за границей. Трофей Зинченко, очередная история Малиновского
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды Александра Зинченко и Руслана Малиновского установили очередные исторические достижения, первая выиграла очередной трофей. В Венгрии украинцы ассистами помогли своим командам продолжить борьбу за титул чемпиона. Результативная неделя. В Турции Артем Кравец помогает вытаскивать свою команду со дна. С другой стороны, как раз в обычно успешной для украинцев Бельгии на этот раз успехов было мало. И по вине самих игроков, и по вине их тренеров.

Англия

Конец января и первая половина февраля были крайне непростыми для "Манчестер Сити" и его левого защитника Александра Зинченко. Поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке лиги (дома) и "Тоттенхэма" в АПЛ, исключение из Еврокубков. А Зинченко после удаления и трех пропущенных матчей подряд уже вызывал разговоры чуть ли не о потерянной второй части сезона. Но затем желание многое доказать УЕФА и соперникам принесло четыре победы подряд, в том числе и в гостях над "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. А украинец вернулся после очередной травмы Менди и помог команде выиграть очередной трофей.

"Сити" стал первой командой с 1984-го года, взявшей три Кубка Лиги подряд. Взял шестой внутренний трофей подряд и восьмой из девяти. Победить "Астон Виллу" было непросто (2:1). Хосеп Гвардиола отмечал проблемы в начале и конце матча. Тем не менее, он остался восхищён игрой и достижениями команды в целом. Зинченко также радовался, призывал переименовать турнир в Кубок Клаудио Браво, в честь вратаря команды, вновь спасшего в решающие моменты. И говорил о невероятных ощущениях от игры на Уэмбли и очередного трофея. Он и вся команда собираются бороться и за другие трофеи. И они способны на многое.

Наши за границей. Трофей Зинченко, очередная история Малиновского - изображение 1

Зинченко нанес один удар по воротам, метров с 15-ти. Неточный. Классно перевел слева направо на Фодена, чуть не попавшего. Вернул себе лидерство на поле по касаниям мяча (112) и передачам (101). Он иногда отставал в обороне, в частности, Саматта точно замкнул "кросс" головой рядом с ним. Но в целом выглядел весьма солидно и активно, нагнетал в атаке. Правый вингер "Виллы" провалился и был заменен, правый защитник также отыграл слабо. Александр даже выиграл шесть верховых дуэлей (лучший на поле), пять из них на фланге. Трижды выбил мяч, трижды отобрал. Трижды подавал в штрафную. Весьма прилично.

Английская пресса отмечала его активность в атаке, победы 1.75-метрового игрока в воздухе над 1.83-метровым. Указывали на сырость после простоя, но в целом весьма хвалили. Mirror заявил, что с ним безопаснее, чем с Менди. Sky хвалил за солидность и лидерство по касаниям мяча на чужой половине поля. Express - за постоянные атаки и расширение игры на фланги. А официальный сайт "Сити" назвал выступление "уверенным". Оценки в диапазоне 6-7 логичны. Daily Mail даже поставил 7.5, отмечая всю ту же активность в атаке и отличные поперечные пасы, как и победы над прямыми оппонентами. Все это радует.

Бельгия

Путь двух последних бельгийских команд в Еврокубках сезона 2019/20 прервался совершенно по-разному. В "Генте" разочарованы результатом 1:1, но очень довольны игрой. Довольны 23:10 по ударам по воротам и 6:1 - в створ - в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома против "Ромы". Главный тренер Йесс Торуп заявил, что команда в обоих матчах переиграла соперника и оказывала на него давление, к которому он не привык. Он гордится подопечными, Еврокампанией лишь с двумя поражениями в 14-ти матчах. А причиной вылета назвал "цинизм", эффективность и опыт соперника. Не хватило немного.

Наши за границей. Трофей Зинченко, очередная история Малиновского - изображение 2

Болезненный вылет повлиял и на лигу. До него с начала года в шести матчах были добыты пять побед и ничья с 18-ю забитыми мячами. После него состоялось поражение от аутсайдера "Серкля" в Брюгге без забитого (0:1). С пропущенным уже на первой минуте и, соответственно, восьмым из девяти матчей с начала года с пропущенными мячами. СМИ отмечали явную физическую и моральную усталость команды, ее медленную игру, Торуп говорил о тяжелой ноше вылета и осложнении жизни самим себе. Вновь отмечал проблемы с реализацией. Из такого положения нужно выходить как можно быстрее.

Роман Безус отыграл 66 минут в Лиге Европы и полный матч лиги. В первом из них играл отлично, нанес четыре удара по воротам, прессинговал, остро бросал в прорыв партнеров (Дэвида и Депуатра во втором тайме). Заработал ассист идеальным забросом с правого фланга. Подвели слишком бесхитростные удары. И его самого, и других с его передач. И во втором матче пробивал издали. Однажды вратарь отбил не слишком хорошо, но защитник выбил.

Игорь Пластун отыграл 80 минут в первом матче и полный второй. Вингер "Ромы" Клюйверт прокрался между ним и другим защитником и реализовал пас вразрез. Удар самого украинца по воротам головой был неточным. В Брюгге он получил желтую карточку. Также неудачно пробивал головой. В одном эпизоде при розыгрыше углового сбросил головой партнеру, тот в упор попал во вратаря и добил, но уже рукой.

Наши за границей. Трофей Зинченко, очередная история Малиновского - изображение 3

"Брюгге" же остался разочарован всем. Да, ему жутко не повезло с жеребьевкой - "Реал" Мадрид, "Пари Сен-Жермен", "Галатасарай" в Лиге Чемпионов, "Манчестер Юнайтед" - в Лиге Европы. Наверное, лишь два разгрома в таком случае - не так страшно. С другой стороны, дважды по 0:5 можно было избежать. Тем более, что "МЮ" не побеждал с таким счетом в Еврокубках с 2013-го года. Можно было и постараться найти хотя бы одну победу в этих матчах. Так что остаются просветы, фундамент на будущее, но и очень много работы.

Зато в лиге ее лидер вновь победил. Впервые в Генке с 2014-го года (2:1). И в этом турнире он в 2020-ом году не впечатляет, не одержал ни одной победы с разницей более одного мяча, в воскресенье вырвал победу на 89-ой минуте. Зато отрыв от "Гента" вырос уже до 12-ти очков. Главный тренер Филипп Клемент отметил 12-й матч за 42 дня, весьма интенсивную игру соперника, выстрел его команды себе в ногу после сильного старта. И потому остался очень доволен борьбой команды, темпом ее игры и результатом.

Эдуард Соболь остался в запасе в обоих матчах против англичан. Зато в лиге играет постоянно. В Генке он отыграл полный матч и получил желтую карточку. Грубо ошибся на девятой минуте, вначале пытаясь пройти соперника на дриблинге возле своей штрафной, а затем в окружении двоих отдав пас назад. Ито перехватил и забил. Во втором тайме попытку реабилитироваться заблокировал вратарь, отлично отбив удар Ритса в упор после прострела украинца. Но все же победа осталась за командой последнего.

"Кортрейк" (10) не сумел одержать седьмую победу подряд в региональном дерби. Но хотя бы отыгрался в концовке и не уступил "Зульте-Варегему" в гостях - 2:2. Главный тренер Ив Вандерхаге говорил о полном контроле в первом тайме, но также о выстреле в ногу. Точнее, двух. О плохой реализации. И также остался доволен результатом в динамичной обоюдоострой игре. Евгений Макаренко заработал свой первый ассист после возвращения в команду. В процессе розыгрыша штрафного мяч отскочил на правый фланг, украинец подхватил его, развернулся, сразу же навесил, и Моффи замкнул головой.

Италия

Наши за границей. Трофей Зинченко, очередная история Малиновского - изображение 4

"Голевая бомба", как назвал "Аталанту" главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес, все взрывается и взрывается. Даже традиционно неяркий первый тайм принес ей два гола (с угловых) в ворота "Лечче". А в начале второго она в шестой раз подряд устроила штурм и забила. После чего кровожадно добивала. Впервые с сезона 1958/59 кто-либо в Серии А забил пять мячей и более в пяти матчах, забил 70 в 25-ти. До своего сезонного рекорда по забитым лишь семь голов за 13 туров до финиша. А 37 голов в гостях в нынешнем сезоне в лигах Топ-5 еще никто не забивал. Умопомрачительно!

Правда, победа над "Лечче" оформила лишь вторую серию из трех в сезоне. В этом и причина удалённости от борьбы за Скудетто. Зато в борьбе за приз зрительских симпатий она борется с "Лацио" на равных. Руслан Малиновский также далеко не последний в списке любимых игроков в команде. Он вновь доказал свои способности суперсаба. Свою 21 минуту на поле использовал по максимуму. Как всегда, касался мяча чаще, чем раз в минуту. Отдал два паса пoд удары. Среди них - классный заброс Муриэлю в прорыв. Луис пробил вратаря со второй попытки. А затем автор практически ассиста забил сам.

В добавленное время классным ударом низом с 20-ти метров Руслан оформил свой четвёртый гол в сезоне. В итоге он получил оценки 6.5-7 с комплиментами "знал, что делать", "наслаждался игрой", "опасно коротко пасовал". Получил комплименты Джан Пьеро Гасперини: "Он был готов к игре, мотивирован". Он останется в истории и этого знакового матча, выигранного командой в гостях со счётом 7:2. Но ведь до этого не пробился в стартовый состав, несмотря на отход одного из опорников Де Роона в оборону, а Пашалича - в опорную зону. Где он найдёт себя в "старте" такой команды?

Наши за границей. Трофей Зинченко, очередная история Малиновского - изображение 5

Евгений Шахов также не пробился в стартовый состав "Лечче", несмотря на травмы конкурентов. Он появился на поле лишь на 63-ей минуте при счете 2:5. И не смог помешать падению команды на последнее место в лигах Топ-5 по пропущенным - 56. В 26-ти матчах. Евгений начал активно, появлялся в штрафной и вблизи нее (кстати, часто на правом фланге). Однако довольно быстро исчез. СМИ отметили его "почти нулевую помощь" в атаке, "анонимность" после активных первых минут. Даже не все желали поставить оценку, несмотря на 27 отыгранных минут. В итоге ставили 5-5.5. Обычные для команды.

"Аталанта" четвёртая с тремя очками гандикапа над "Ромой" и матчем в запасе. А "Лечче" остается над зоной вылета по набранным очкам, но уже в ней по потерянным. После 2:11 в последних двух матчах нужно срочно просыпаться.

Венгрия

Уже не раз в нынешнем сезоне "Ференцварош" демонстрировал умение оправляться от ударов. На этот раз удар был довольно серьезным - поражение от "Мезьоковезда" со счетом 0:3. Сергей Ребров заявил, что оно выбило команду из зоны комфорта и удивлялся преимуществу соперника в желании и агрессивности. Более того, другие соперники поняли, как можно переигрывать чемпиона - яростным высоким прессингом. И "Дебрецен", последний, кто вел в счете на "Групама Арене" (почти полтора года назад), пытался его применить. В итоге он выиграл по ударам по воротам со счетом 13:7. А Ребров жаловался на плохое поле.

Впрочем, украинский специалист также говорил о готовности к такой игре. И о быстром голе, снявшем напряжение. Пусть там и помогли соперники. Защитник и вратарь Александр Надь не поделили мяч, и от первого тот закатился в ворота. А единственный свой удар по воротам до перерыва также стал голевым. Александр Зубков подхватил отскок за пределами штрафной и одним касанием сбросил левее Боли под удар с 17-ти метров низом. Ребров еще и хвалил оборону, не пропустившую уже в четвертом домашнем матче подряд. 2:0, 48-ой домашний матч подряд без поражений, 46 из них - с забитыми мячами - и предыдущий провал остался позади.

Игорь Харатин отыграл полный матч.

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"Фехервар" отстает от лидера на все те же три очка с двумя "лишними" матчами. Он справился дома с аутсайдером "Капошваром" (3:0) без особых проблем. Иван Петряк, в предыдущем туре отличившийся своим первым хет-триком в карьере, на этот раз не забил. Но в двух голах поучаствовал. Два прорыва по левому флангу, прострелы, автогол защитника и точный удар уже игрока своей команды Николича.

Турция

"Кайсериспор" остается последним, но после восьми очков в четырёх последних матчах отстает от нужного 15-го места лишь на три очка. И главный тренер Роберт Просинечки заявляет, что команда отлично работает, не собирается сдаваться, а против "Гезтепе", возможно, отыграла лучший матч в сезоне. К нему был причастен и Артем Кравец. Он получил мяч в центре штрафной, продвинулся к линии вратарской, мощно пробил, и после сейва вратаря Мешанович добил. Также Артем разделил первое место на поле по ударам по воротам, шёл в дриблинг (по три). Правда, терял мяч четырежды. Получил жёлтую карточку. 1:0.

"Ризеспор" 14-й, в четырех очках над зоной вылета с матчем в запасе. Вместе с тем, после четырех поражений подряд ему следует проснуться. Пусть и три из них - от лидеров либо грандов лиги. На 64-ой минуте он еще вел в Трабзоне со счетом 1:0, но затем начал пропускать. И в итоге пропустил пять мячей в третий раз в нынешнем сезоне. Николай Морозюк вернулся в стартовый состав. Дважды неудачно пробивал издали, стал вторым на поле по "кроссам" (5), отлично заблокировал удар. Обвинить частично его можно разве что в пятом голе, когда прострел-ассист отдавали из-под него. Впрочем, счет 2:5 на табло.

Денис Гармаш остался в запасе.

Евгений Селезнев забил свой восьмой гол в сезоне в лиге. В последний раз больше он забивал еще играя за "Днепр" и "Кубань" в сезоне 2015/16. В домашнем матче Второго дивизиона против "Алтая" (2:2) он отыграл 88 минут за "Бурсаспор", получил жёлтую карточку, замкнул навес головой. А также нанес второй в серии из трёх ударов. Его, как и первый, вратарь отбил, но с третьим уже не справился. В матче же против "Умраниеспора" (1:1) Селезнев отыграл 67 минут. Его команда на четвёртом месте.

Восьмой матч Андрея Лунина за "Овьедо" наконец-то получился "сухим". Также его команда забила и победила "Тенерифе" дома со счетом 1:0. Тем не менее, она все еще в зоне вылета испанской Сегунды, а именно 20-ая. На одно место ее опережает "Луго" Василия Кравца (полный матч против "Депортиво" в гостях, 0:0). А последнее место вне зоны вылета, то есть 18-ое, занимает "Альбасете" Романа Зозули. Он не смог переиграть дома старых "друзей" украинца из "Райо Вальекано" - 1:1.

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В статье: Николай Морозюк Артем Кравец Игорь Пластун Сергей Ребров Роман Безус Евгений Шахов Иван Петряк Брюгге Руслан Малиновский Наши за границей Эдуард Соболь Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Гент (Бельгия) Александр Зинченко Гент Александр Зубков
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