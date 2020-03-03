Наши за границей. Трофей Зинченко, очередная история Малиновского

Команды Александра Зинченко и Руслана Малиновского установили очередные исторические достижения, первая выиграла очередной трофей. В Венгрии украинцы ассистами помогли своим командам продолжить борьбу за титул чемпиона. Результативная неделя. В Турции Артем Кравец помогает вытаскивать свою команду со дна. С другой стороны, как раз в обычно успешной для украинцев Бельгии на этот раз успехов было мало. И по вине самих игроков, и по вине их тренеров.

Англия

Конец января и первая половина февраля были крайне непростыми для "Манчестер Сити" и его левого защитника Александра Зинченко. Поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке лиги (дома) и "Тоттенхэма" в АПЛ, исключение из Еврокубков. А Зинченко после удаления и трех пропущенных матчей подряд уже вызывал разговоры чуть ли не о потерянной второй части сезона. Но затем желание многое доказать УЕФА и соперникам принесло четыре победы подряд, в том числе и в гостях над "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. А украинец вернулся после очередной травмы Менди и помог команде выиграть очередной трофей.

"Сити" стал первой командой с 1984-го года, взявшей три Кубка Лиги подряд. Взял шестой внутренний трофей подряд и восьмой из девяти. Победить "Астон Виллу" было непросто (2:1). Хосеп Гвардиола отмечал проблемы в начале и конце матча. Тем не менее, он остался восхищён игрой и достижениями команды в целом. Зинченко также радовался, призывал переименовать турнир в Кубок Клаудио Браво, в честь вратаря команды, вновь спасшего в решающие моменты. И говорил о невероятных ощущениях от игры на Уэмбли и очередного трофея. Он и вся команда собираются бороться и за другие трофеи. И они способны на многое.

Зинченко нанес один удар по воротам, метров с 15-ти. Неточный. Классно перевел слева направо на Фодена, чуть не попавшего. Вернул себе лидерство на поле по касаниям мяча (112) и передачам (101). Он иногда отставал в обороне, в частности, Саматта точно замкнул "кросс" головой рядом с ним. Но в целом выглядел весьма солидно и активно, нагнетал в атаке. Правый вингер "Виллы" провалился и был заменен, правый защитник также отыграл слабо. Александр даже выиграл шесть верховых дуэлей (лучший на поле), пять из них на фланге. Трижды выбил мяч, трижды отобрал. Трижды подавал в штрафную. Весьма прилично.

Английская пресса отмечала его активность в атаке, победы 1.75-метрового игрока в воздухе над 1.83-метровым. Указывали на сырость после простоя, но в целом весьма хвалили. Mirror заявил, что с ним безопаснее, чем с Менди. Sky хвалил за солидность и лидерство по касаниям мяча на чужой половине поля. Express - за постоянные атаки и расширение игры на фланги. А официальный сайт "Сити" назвал выступление "уверенным". Оценки в диапазоне 6-7 логичны. Daily Mail даже поставил 7.5, отмечая всю ту же активность в атаке и отличные поперечные пасы, как и победы над прямыми оппонентами. Все это радует.

Бельгия

Путь двух последних бельгийских команд в Еврокубках сезона 2019/20 прервался совершенно по-разному. В "Генте" разочарованы результатом 1:1, но очень довольны игрой. Довольны 23:10 по ударам по воротам и 6:1 - в створ - в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома против "Ромы". Главный тренер Йесс Торуп заявил, что команда в обоих матчах переиграла соперника и оказывала на него давление, к которому он не привык. Он гордится подопечными, Еврокампанией лишь с двумя поражениями в 14-ти матчах. А причиной вылета назвал "цинизм", эффективность и опыт соперника. Не хватило немного.

Болезненный вылет повлиял и на лигу. До него с начала года в шести матчах были добыты пять побед и ничья с 18-ю забитыми мячами. После него состоялось поражение от аутсайдера "Серкля" в Брюгге без забитого (0:1). С пропущенным уже на первой минуте и, соответственно, восьмым из девяти матчей с начала года с пропущенными мячами. СМИ отмечали явную физическую и моральную усталость команды, ее медленную игру, Торуп говорил о тяжелой ноше вылета и осложнении жизни самим себе. Вновь отмечал проблемы с реализацией. Из такого положения нужно выходить как можно быстрее.

Роман Безус отыграл 66 минут в Лиге Европы и полный матч лиги. В первом из них играл отлично, нанес четыре удара по воротам, прессинговал, остро бросал в прорыв партнеров (Дэвида и Депуатра во втором тайме). Заработал ассист идеальным забросом с правого фланга. Подвели слишком бесхитростные удары. И его самого, и других с его передач. И во втором матче пробивал издали. Однажды вратарь отбил не слишком хорошо, но защитник выбил.

Игорь Пластун отыграл 80 минут в первом матче и полный второй. Вингер "Ромы" Клюйверт прокрался между ним и другим защитником и реализовал пас вразрез. Удар самого украинца по воротам головой был неточным. В Брюгге он получил желтую карточку. Также неудачно пробивал головой. В одном эпизоде при розыгрыше углового сбросил головой партнеру, тот в упор попал во вратаря и добил, но уже рукой.

"Брюгге" же остался разочарован всем. Да, ему жутко не повезло с жеребьевкой - "Реал" Мадрид, "Пари Сен-Жермен", "Галатасарай" в Лиге Чемпионов, "Манчестер Юнайтед" - в Лиге Европы. Наверное, лишь два разгрома в таком случае - не так страшно. С другой стороны, дважды по 0:5 можно было избежать. Тем более, что "МЮ" не побеждал с таким счетом в Еврокубках с 2013-го года. Можно было и постараться найти хотя бы одну победу в этих матчах. Так что остаются просветы, фундамент на будущее, но и очень много работы.

Зато в лиге ее лидер вновь победил. Впервые в Генке с 2014-го года (2:1). И в этом турнире он в 2020-ом году не впечатляет, не одержал ни одной победы с разницей более одного мяча, в воскресенье вырвал победу на 89-ой минуте. Зато отрыв от "Гента" вырос уже до 12-ти очков. Главный тренер Филипп Клемент отметил 12-й матч за 42 дня, весьма интенсивную игру соперника, выстрел его команды себе в ногу после сильного старта. И потому остался очень доволен борьбой команды, темпом ее игры и результатом.

Эдуард Соболь остался в запасе в обоих матчах против англичан. Зато в лиге играет постоянно. В Генке он отыграл полный матч и получил желтую карточку. Грубо ошибся на девятой минуте, вначале пытаясь пройти соперника на дриблинге возле своей штрафной, а затем в окружении двоих отдав пас назад. Ито перехватил и забил. Во втором тайме попытку реабилитироваться заблокировал вратарь, отлично отбив удар Ритса в упор после прострела украинца. Но все же победа осталась за командой последнего.

"Кортрейк" (10) не сумел одержать седьмую победу подряд в региональном дерби. Но хотя бы отыгрался в концовке и не уступил "Зульте-Варегему" в гостях - 2:2. Главный тренер Ив Вандерхаге говорил о полном контроле в первом тайме, но также о выстреле в ногу. Точнее, двух. О плохой реализации. И также остался доволен результатом в динамичной обоюдоострой игре. Евгений Макаренко заработал свой первый ассист после возвращения в команду. В процессе розыгрыша штрафного мяч отскочил на правый фланг, украинец подхватил его, развернулся, сразу же навесил, и Моффи замкнул головой.

Италия

"Голевая бомба", как назвал "Аталанту" главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес, все взрывается и взрывается. Даже традиционно неяркий первый тайм принес ей два гола (с угловых) в ворота "Лечче". А в начале второго она в шестой раз подряд устроила штурм и забила. После чего кровожадно добивала. Впервые с сезона 1958/59 кто-либо в Серии А забил пять мячей и более в пяти матчах, забил 70 в 25-ти. До своего сезонного рекорда по забитым лишь семь голов за 13 туров до финиша. А 37 голов в гостях в нынешнем сезоне в лигах Топ-5 еще никто не забивал. Умопомрачительно!

Правда, победа над "Лечче" оформила лишь вторую серию из трех в сезоне. В этом и причина удалённости от борьбы за Скудетто. Зато в борьбе за приз зрительских симпатий она борется с "Лацио" на равных. Руслан Малиновский также далеко не последний в списке любимых игроков в команде. Он вновь доказал свои способности суперсаба. Свою 21 минуту на поле использовал по максимуму. Как всегда, касался мяча чаще, чем раз в минуту. Отдал два паса пoд удары. Среди них - классный заброс Муриэлю в прорыв. Луис пробил вратаря со второй попытки. А затем автор практически ассиста забил сам.

В добавленное время классным ударом низом с 20-ти метров Руслан оформил свой четвёртый гол в сезоне. В итоге он получил оценки 6.5-7 с комплиментами "знал, что делать", "наслаждался игрой", "опасно коротко пасовал". Получил комплименты Джан Пьеро Гасперини: "Он был готов к игре, мотивирован". Он останется в истории и этого знакового матча, выигранного командой в гостях со счётом 7:2. Но ведь до этого не пробился в стартовый состав, несмотря на отход одного из опорников Де Роона в оборону, а Пашалича - в опорную зону. Где он найдёт себя в "старте" такой команды?

Евгений Шахов также не пробился в стартовый состав "Лечче", несмотря на травмы конкурентов. Он появился на поле лишь на 63-ей минуте при счете 2:5. И не смог помешать падению команды на последнее место в лигах Топ-5 по пропущенным - 56. В 26-ти матчах. Евгений начал активно, появлялся в штрафной и вблизи нее (кстати, часто на правом фланге). Однако довольно быстро исчез. СМИ отметили его "почти нулевую помощь" в атаке, "анонимность" после активных первых минут. Даже не все желали поставить оценку, несмотря на 27 отыгранных минут. В итоге ставили 5-5.5. Обычные для команды.

"Аталанта" четвёртая с тремя очками гандикапа над "Ромой" и матчем в запасе. А "Лечче" остается над зоной вылета по набранным очкам, но уже в ней по потерянным. После 2:11 в последних двух матчах нужно срочно просыпаться.

Венгрия

Уже не раз в нынешнем сезоне "Ференцварош" демонстрировал умение оправляться от ударов. На этот раз удар был довольно серьезным - поражение от "Мезьоковезда" со счетом 0:3. Сергей Ребров заявил, что оно выбило команду из зоны комфорта и удивлялся преимуществу соперника в желании и агрессивности. Более того, другие соперники поняли, как можно переигрывать чемпиона - яростным высоким прессингом. И "Дебрецен", последний, кто вел в счете на "Групама Арене" (почти полтора года назад), пытался его применить. В итоге он выиграл по ударам по воротам со счетом 13:7. А Ребров жаловался на плохое поле.

Впрочем, украинский специалист также говорил о готовности к такой игре. И о быстром голе, снявшем напряжение. Пусть там и помогли соперники. Защитник и вратарь Александр Надь не поделили мяч, и от первого тот закатился в ворота. А единственный свой удар по воротам до перерыва также стал голевым. Александр Зубков подхватил отскок за пределами штрафной и одним касанием сбросил левее Боли под удар с 17-ти метров низом. Ребров еще и хвалил оборону, не пропустившую уже в четвертом домашнем матче подряд. 2:0, 48-ой домашний матч подряд без поражений, 46 из них - с забитыми мячами - и предыдущий провал остался позади.

Игорь Харатин отыграл полный матч.

"Фехервар" отстает от лидера на все те же три очка с двумя "лишними" матчами. Он справился дома с аутсайдером "Капошваром" (3:0) без особых проблем. Иван Петряк, в предыдущем туре отличившийся своим первым хет-триком в карьере, на этот раз не забил. Но в двух голах поучаствовал. Два прорыва по левому флангу, прострелы, автогол защитника и точный удар уже игрока своей команды Николича.

Турция

"Кайсериспор" остается последним, но после восьми очков в четырёх последних матчах отстает от нужного 15-го места лишь на три очка. И главный тренер Роберт Просинечки заявляет, что команда отлично работает, не собирается сдаваться, а против "Гезтепе", возможно, отыграла лучший матч в сезоне. К нему был причастен и Артем Кравец. Он получил мяч в центре штрафной, продвинулся к линии вратарской, мощно пробил, и после сейва вратаря Мешанович добил. Также Артем разделил первое место на поле по ударам по воротам, шёл в дриблинг (по три). Правда, терял мяч четырежды. Получил жёлтую карточку. 1:0.

"Ризеспор" 14-й, в четырех очках над зоной вылета с матчем в запасе. Вместе с тем, после четырех поражений подряд ему следует проснуться. Пусть и три из них - от лидеров либо грандов лиги. На 64-ой минуте он еще вел в Трабзоне со счетом 1:0, но затем начал пропускать. И в итоге пропустил пять мячей в третий раз в нынешнем сезоне. Николай Морозюк вернулся в стартовый состав. Дважды неудачно пробивал издали, стал вторым на поле по "кроссам" (5), отлично заблокировал удар. Обвинить частично его можно разве что в пятом голе, когда прострел-ассист отдавали из-под него. Впрочем, счет 2:5 на табло.

Денис Гармаш остался в запасе.

Евгений Селезнев забил свой восьмой гол в сезоне в лиге. В последний раз больше он забивал еще играя за "Днепр" и "Кубань" в сезоне 2015/16. В домашнем матче Второго дивизиона против "Алтая" (2:2) он отыграл 88 минут за "Бурсаспор", получил жёлтую карточку, замкнул навес головой. А также нанес второй в серии из трёх ударов. Его, как и первый, вратарь отбил, но с третьим уже не справился. В матче же против "Умраниеспора" (1:1) Селезнев отыграл 67 минут. Его команда на четвёртом месте.

Восьмой матч Андрея Лунина за "Овьедо" наконец-то получился "сухим". Также его команда забила и победила "Тенерифе" дома со счетом 1:0. Тем не менее, она все еще в зоне вылета испанской Сегунды, а именно 20-ая. На одно место ее опережает "Луго" Василия Кравца (полный матч против "Депортиво" в гостях, 0:0). А последнее место вне зоны вылета, то есть 18-ое, занимает "Альбасете" Романа Зозули. Он не смог переиграть дома старых "друзей" украинца из "Райо Вальекано" - 1:1.