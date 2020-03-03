Милевский выбран вице-капитаном Динамо

Перед началом нового сезона в Беларуси игроки и тренерский штаб "Динамо" (Брест) выбрали капитанов команды.

Как сообщает официальный сайт команды, капитаном команды будет Олег Веретило. А вице-капитанами были выбраны Сергей Кисляк и украинец Артём Милевский.

Напомним, что в прошлом сезоне Брест выиграл чемпионат страны, прервав многолетнюю гегемонию БАТЭ.