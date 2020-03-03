  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чигринский: Ахметов, зная ситуацию в Барселоне, звонил и говорил: Давай назад
В тренде

Чигринский: Ахметов, зная ситуацию в Барселоне, звонил и говорил: Давай назад

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник рассказал, как он вернулся в Шахтер из Барселоны

Чигринский: Ахметов, зная ситуацию в Барселоне, звонил и говорил: Давай назад
Новина українською

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал о непростых для себя временах в "Барселоне".

"Гвардиола постоянно меня поддерживал, даже когда летом началась ситуация насчет нового президента, мол, будут перемены.

Мне также Ринат Ахметов звонил, говорил: "Я знаю, что там вот такая ситуация. Давай назад".

В это же время звонил Пеп и говорил: "Ничего не читай, ничего не слушай. Есть я, я тебе говорю, что это все неправда. У меня желание только одно – чтобы ты остался. У нас будут сборы, все будет топ", – сказал Чигринский.

Напомним, что украинец играл за испанский клуб в сезоне 2009/2010, после чего вернулся в "Шахтер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чигринский Хосеп Гвардиола Ринат Ахметов АЕК (Афины) Барселона Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...