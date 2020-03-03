Чигринский: Ахметов, зная ситуацию в Барселоне, звонил и говорил: Давай назад
Защитник рассказал, как он вернулся в Шахтер из Барселоны
Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал о непростых для себя временах в "Барселоне".
"Гвардиола постоянно меня поддерживал, даже когда летом началась ситуация насчет нового президента, мол, будут перемены.
Мне также Ринат Ахметов звонил, говорил: "Я знаю, что там вот такая ситуация. Давай назад".
В это же время звонил Пеп и говорил: "Ничего не читай, ничего не слушай. Есть я, я тебе говорю, что это все неправда. У меня желание только одно – чтобы ты остался. У нас будут сборы, все будет топ", – сказал Чигринский.
Напомним, что украинец играл за испанский клуб в сезоне 2009/2010, после чего вернулся в "Шахтер".
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Источник:Вацко Live
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