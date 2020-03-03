Чигринский: Ахметов, зная ситуацию в Барселоне, звонил и говорил: Давай назад

Украинский защитник Дмитрий Чигринский рассказал о непростых для себя временах в "Барселоне".

"Гвардиола постоянно меня поддерживал, даже когда летом началась ситуация насчет нового президента, мол, будут перемены.

Мне также Ринат Ахметов звонил, говорил: "Я знаю, что там вот такая ситуация. Давай назад".

В это же время звонил Пеп и говорил: "Ничего не читай, ничего не слушай. Есть я, я тебе говорю, что это все неправда. У меня желание только одно – чтобы ты остался. У нас будут сборы, все будет топ", – сказал Чигринский.

Напомним, что украинец играл за испанский клуб в сезоне 2009/2010, после чего вернулся в "Шахтер".