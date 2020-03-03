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Артем Кравец провел свой лучший матч в нынешнем сезоне в чемпионате Турции

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец набрал отличную форму

Артем Кравец провел свой лучший матч в нынешнем сезоне в чемпионате Турции
Новина українською

В матче 24-го тура турецкой Суперлиги "Кайсериспор" украинца Артема Кравца с минимальным счетом одолел "Гезтепе". При этом украинец принял непосредственное участие во взятии ворот соперника - украинец хлестко пробил, а партнер по команде добавил мяч в сетку после сейва вратаря.

Всего у Кравца в матче было три выстрела по воротам, четыре острые передачи, шесть выигранных единоборств и три обводки. Нападающий выполнил 52 ТТД с браком 31%. Точность передач составила 88%.

Интересно, что рейтинг эффективности игры украинца составил 300 баллов — это лучший результат среди всех участников матча, а также лучший показатель самого Артема Кравца в нынешнем чемпионате.

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В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция)
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (1)
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Ди (Киев)
03.03.2020 в 21:29
Кравец молодец!
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