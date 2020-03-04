Зозуля в Испании извинился за свои слова украинским СМИ

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля извинился в Испании за свои слова прессе Украины.

"Хочу сказать пару слов о моем интервью украинской прессе. В Испании, к сожалению, меня неправильно поняли. Хочу извиниться перед моими партнерами по команде, клубом за те слова, которые я произнес. Они не соответствуют истории клуба и его эмблеме.

Хочу извиниться перед людьми, которые почувствовали себя униженными или оскорбленными моими словами. Я не хотел вас оскорбить или обидеть, но, к сожалению, эти слова очень часто слышно на футбольных полях. Их нужно убрать из футбола, убрать из спорта.

Каждый человек выбирает свой путь в жизни и как ее прожить. Я никогда в жизни не говорил, что я против чего-то. Не хотел никого оскорбить. Всем здоровья, добра и побольше улыбок", – сказал Зозуля.

Вероятно, речь идет о недавнем интервью Зозуле украинской прессе, в котором Роман рассказал о сканировании фанатов "Райо" в свой адрес: "Они называли меня фашистом, нацистом, расистом, коммунистом. Жду, когда назовут геем".