Зинченко начнет матч Кубка Англии с Шеффилд Уэнсдей в запасе

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко начнет в запасе матч 1/8 финала Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей".

Матч начнется в 21:45.

Напомним, что в воскресенье 1 марта украинец вышел в стартовом составе своей команды на финал Кубка английской лиги с "Астон Виллой" (2:1) и завоевал свой 7-й трофей в составе "Ман Сити".

Также напомним, что всего в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "горожан" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Tonight's team news is in! ????



XI | Bravo, Cancelo, Stones, Otamendi, Mendy, Rodrigo, D Silva (C), Bernardo, Mahrez, G Jesus, Aguero.



SUBS | Ederson, Sterling, Gundogan, Zinchenko, Fernandinho, Foden, Garcia



