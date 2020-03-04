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Динамо-Брест выиграло Суперкубок Беларуси. Милевский удалился на 49-й минуте матча

Наши за границей
(1 голосов)

Очередной трофей украинцев в Беларуси

Динамо-Брест выиграло Суперкубок Беларуси. Милевский удалился на 49-й минуте матча
Новина українською

В среду 4-го марта в Беларуси стартовал новый футбольный сезон.

Стартовал традиционно матчем за Суперкубок, в котором "Динамо" (Брест) Милевского, Нойока и Хачериди играл с солигорским "Шахтером" Юрий Вернидуба.

Милевский и Нойок вышли в стартовом составе свой команды, а вот Хачериди все 90 минут просидел в запасе.

В итоге, матч завершился победой Бреста 2:0, украинцы результативными действиями не отметились, а Милевский и вовсе был удален за две желтые карточки уже на 49-й минуте матча.

Благо, к тому моменту Динамо уже вело со счетом 2:0 и смогло удержать итоговый счет.

"Динамо-Брест" - "Шахтер" Солигорск 2:0

Голы: Кики (1:0, 3'), Савитский (2:0, 30')

Предупреждение: Милевский (29'), Кисляк (55'), Селява (61'), Нойок (76'), Павлюченко (90+3')

Удаление: Милевский (49')

Удаление Милевского:

Обзор матча:

Церемония награждения:

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Шахтер (Солигорск) Александр Нойок Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
04.03.2020 в 22:08
Миля быканул на ровном месте. Шо ж такое, с бодуна настроения не было? И решил что на лавке гораздо лучше отдохнуть, чем бегать-пыхтеть ещё 40 минут?
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