Динамо-Брест выиграло Суперкубок Беларуси. Милевский удалился на 49-й минуте матча

В среду 4-го марта в Беларуси стартовал новый футбольный сезон.

Стартовал традиционно матчем за Суперкубок, в котором "Динамо" (Брест) Милевского, Нойока и Хачериди играл с солигорским "Шахтером" Юрий Вернидуба.

Милевский и Нойок вышли в стартовом составе свой команды, а вот Хачериди все 90 минут просидел в запасе.

В итоге, матч завершился победой Бреста 2:0, украинцы результативными действиями не отметились, а Милевский и вовсе был удален за две желтые карточки уже на 49-й минуте матча.

Благо, к тому моменту Динамо уже вело со счетом 2:0 и смогло удержать итоговый счет.

"Динамо-Брест" - "Шахтер" Солигорск 2:0

Голы: Кики (1:0, 3'), Савитский (2:0, 30')

Предупреждение: Милевский (29'), Кисляк (55'), Селява (61'), Нойок (76'), Павлюченко (90+3')

Удаление: Милевский (49')

Удаление Милевского:

Обзор матча:

Церемония награждения: