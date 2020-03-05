Стал известен матч, в котором Ярмоленко может вернуться к официальным играм в составе Вест Хэм

Издание football.london обновило информацию о травмированных игроках команды Английской Премеьр-Лиги - "Вест Хэм".

В частности, ранее это же издание называло другую ориентировочную дату возвращения правого вингера команды, украинца Андрея Ярмоленко - 8 марта.

Сейчас же то же издание указывает 15 марта.

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Следовательно, делают вывод сайты болельщиков "Вест Хэм", Андрей сможет помочь "молотобойцам" в домашней игре того же дня с "Вулверхэмптоном".

В то же время Ярмоленко не сыграет в эту субботу (7 марта) в лондонском дерби с "Арсеналом".

Напомним, что Ярмоленко выздоравливает от травмы бедра, которую он получил в середине декабря.

К этому времени Андрей выздоровел, прошел процесс восстановления и набирает форму. В частности, сыграл товарищеский матч "Вест Хэм" с "Тоттенхэмом".