Капитан брестского Динамо порадовался за Нойока и вспомнил удаление Милевского

Новый капитан брестского "Динамо" белорусский футболист Олег Веретило прокомментировал победу в матче за Суперкубок Беларуси-2020 над командой украинского тренера Юрия Вернидуба - солигорским "Шахтером" (2:0).

Взяли очередной трофей. Чувства только положительные. Все видели, что мы боролись и играли для болельщиков. Смогли забить два гола. Первый получился красивым благодаря удару Сани Нойока.

У него очень классный удар был всегда, и Гутор (Александр Гутор - вратарь сборной Беларуси. Зимой перешел из брестского "Динамо" в солигорский "Шахтер", - ред.) Это знал. Среагировал, но после нескольких отскоков Кики решил эпизод.