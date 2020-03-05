  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Капитан брестского Динамо порадовался за Нойока и вспомнил удаление Милевского
В тренде

Капитан брестского Динамо порадовался за Нойока и вспомнил удаление Милевского

Наши за границей
(1 голосов)

А хорошая пушка была от Александра!

Капитан брестского Динамо порадовался за Нойока и вспомнил удаление Милевского
Новина українською

Новый капитан брестского "Динамо" белорусский футболист Олег Веретило прокомментировал победу в матче за Суперкубок Беларуси-2020 над командой украинского тренера Юрия Вернидуба - солигорским "Шахтером" (2:0).

Взяли очередной трофей. Чувства только положительные. Все видели, что мы боролись и играли для болельщиков. Смогли забить два гола. Первый получился красивым благодаря удару Сани Нойока.

У него очень классный удар был всегда, и Гутор (Александр Гутор - вратарь сборной Беларуси. Зимой перешел из брестского "Динамо" в солигорский "Шахтер", - ред.) Это знал. Среагировал, но после нескольких отскоков Кики решил эпизод.

Читайте такжеДинамо-Брест выиграло Суперкубок Беларуси. Милевский удалился на 49-й минуте матча

Об удалении Артема Милевского Олег разговаривал с судьей.

Можно было и устно предупредить Артема, зная, что у него уже есть карточка. Это же все Суперкубок!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Александр Нойок Динамо (Брест) Суперкубок Белоруссии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
by.tribuna

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...