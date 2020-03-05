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Нойок рассказал об указаниях тренера брестского Динамо после удаления Милевского

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(1 голосов)

В победном матче за Суперкубок Беларуси

Нойок рассказал об указаниях тренера брестского Динамо после удаления Милевского
Новина українською

Украинский легионер брестского "Динамо" хавбек Александр Нойок подытожил победный матч за Суперкубок Беларуси-2020 против солигорского "Шахтера" (2:0).

После удаления другого украинца, Артема Милевского, главный тренер "Динамо" провел определенные изменения.

Попросил "сесть" ниже Лаптева (Денис Лаптев - белорусский форвард брестского "Динамо", - ред.) в зону подбора. И за нее бороться. А также требовал от нас не терять свои позиции. Мы это и сделали. Сил хватило.

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После межсезонного сбора Александр, как заверил сам, чувствует себя хорошо.

Отработали сбор. Все прекрасно. Настроение хорошее. Главное, что подготовка прошла без серьезных повреждений.

Нойка спросили, насколько важно было завоевать Суперкубок.

На установке сказали, что свое отдавать нельзя. Суперкубок был наш и мы его защитили.

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В статье: Артем Милевский Александр Нойок Динамо (Брест) Суперкубок Белоруссии
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Источник:
by.tribuna

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Комментарии (1)
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Cvetujiy (Сумы)
05.03.2020 в 10:46
Вот это перевод с украинского:"После извлечения другого украинском - Після вилучення іншого українця".Исправьте ))
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