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Игру Лунина в Овьедо отметил легендарный форвард Реала

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Предложил Андрею свою поддержку

Игру Лунина в Овьедо отметил легендарный форвард Реала
Новина українською

Игру украинской вратаря "Реал Овьедо" Андрея Лунина в матче Сегунды с "Тенерифе" выделил Эмилио Бутрагеньо - функционер мадридского "Реала", а в прошлом футболист-форвард (1984-1998 годы карьеры, в том числе 1984-1985 в "Реале"), который дважды выигрывал Кубок УЕФА.

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Как пишет испанская Defensa Central, великолепный поединок Андрея Лунина на выходных против "Тенерифе" не остался незамеченным в Мадриде (права на Андрея принадлежат "Реалу", который отдал украинца в аренду клубу "Реал" Овьедо).

Важная для клуба фигура, Бутрагеньо, поздравил Лунина с удачным матчем, пожелал ему удачи и предложил свою поддержку.

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В статье: Сегунда Эмилио Бутрагеньо Тенерифе (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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