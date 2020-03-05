Игру Лунина в Овьедо отметил легендарный форвард Реала
Предложил Андрею свою поддержку
Игру украинской вратаря "Реал Овьедо" Андрея Лунина в матче Сегунды с "Тенерифе" выделил Эмилио Бутрагеньо - функционер мадридского "Реала", а в прошлом футболист-форвард (1984-1998 годы карьеры, в том числе 1984-1985 в "Реале"), который дважды выигрывал Кубок УЕФА.
Как пишет испанская Defensa Central, великолепный поединок Андрея Лунина на выходных против "Тенерифе" не остался незамеченным в Мадриде (права на Андрея принадлежат "Реалу", который отдал украинца в аренду клубу "Реал" Овьедо).
Важная для клуба фигура, Бутрагеньо, поздравил Лунина с удачным матчем, пожелал ему удачи и предложил свою поддержку.
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