Тренерский штаб Селтика упрекнули неумением использовать на поле Марьяна Шведа
В аренду не отдали - и в состав не берут
Главного тренера "Селтика" Нила Леннона спросили о новом исчезновения украинского легионера Марьяна Шведа.
Накануне коуч говорил, мол, Марьян еще не набрал форму. Однако прошло уже 6 матчей, с тех пор как Швед выходил хотя бы на замену в составе "бхойсев".
Дэвид Уолтон из сайта болельщиков Селтика 67HailHail констатирует, что Нил Леннон не видит украинского правого вингера в составе.
Понятно, что он не является заменой для Джеймса Фореста (правый вингер "Селтика", - ред). Даже когда тот травмирован, Леннон переводит на правый фланг Райана Кристи.
Уолтон в русле возможной аренды Шведа напоминает, что ранее Нил Леннон говорил о проблемах Марьяна с английским языком.
Если бы украинец переехал в другую команду Шотландии или даже южнее, в Англию, он и там мог бы изучать язык, а в то же время получил бы игровое время на поле, чтобы зарекомендовать себя ...Учитывая его выступления в Украине, безусловно, какой-то клуб в Британии захотел бы взять его в аренду на полгода.
Ситуация с украинцом, рассуждает Дэвид, оказалась главной загадкой в "Селтике" за весь сезон.
Швед явно талантлив, учитывая то, что он является игроком сборной Украины. Однако ему нужно дать шанс проявить свои способности в основной команде, а не только в резервном составе. Не ошибся ли клуб, не отпустив Марьяна в аренду в январе?