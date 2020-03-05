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Тренерский штаб Селтика упрекнули неумением использовать на поле Марьяна Шведа

Наши за границей
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В аренду не отдали - и в состав не берут

Тренерский штаб Селтика упрекнули неумением использовать на поле Марьяна Шведа
Новина українською

Главного тренера "Селтика" Нила Леннона спросили о новом исчезновения украинского легионера Марьяна Шведа.

Накануне коуч говорил, мол, Марьян еще не набрал форму. Однако прошло уже 6 матчей, с тех пор как Швед выходил хотя бы на замену в составе "бхойсев".

Дэвид Уолтон из сайта болельщиков Селтика 67HailHail констатирует, что Нил Леннон не видит украинского правого вингера в составе.

Понятно, что он не является заменой для Джеймса Фореста (правый вингер "Селтика", - ред). Даже когда тот травмирован, Леннон переводит на правый фланг Райана Кристи.

Уолтон в русле возможной аренды Шведа напоминает, что ранее Нил Леннон говорил о проблемах Марьяна с английским языком.

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Если бы украинец переехал в другую команду Шотландии или даже южнее, в Англию, он и там мог бы изучать язык, а в то же время получил бы игровое время на поле, чтобы зарекомендовать себя ...Учитывая его выступления в Украине, безусловно, какой-то клуб в Британии захотел бы взять его в аренду на полгода.

Ситуация с украинцом, рассуждает Дэвид, оказалась главной загадкой в ​"​Селтике" за весь сезон.

Швед явно талантлив, учитывая то, что он является игроком сборной Украины. Однако ему нужно дать шанс проявить свои способности в основной команде, а не только в резервном составе. Не ошибся ли клуб, не отпустив Марьяна в аренду в январе?

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В статье: Нил Леннон Селтик (Глазго) Марьян Швед
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