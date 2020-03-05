Милевский о Суперкубке Беларуси: Не уснул бы, если бы из-за меня проиграли
Артем досрочно завершил матч из-за удаления
Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о победе в Суперкубке над "Шахтером" из Солигорска (2:0). Отметим, что Артем был удален на 49-й минуте матча.
"Мужикам спасибо большое. Не было сильного волнения. Отдельный эпизоды были. Как-то была уверенность в том, что наши доиграют матч до победы. Не знаю, почему.
Внутри я, конечно, переживал. И не хотелось, чтобы действительно из-за меня не дай бог какие-то пенальти были и по итогу бы проиграли. А то я бы сегодня не уснул бы", – сказал Милевский.
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Источник:ЧестнОК
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