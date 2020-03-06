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Лунина называют фаворитом из 6 претендентов на место второго вратаря Реала

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(1 голосов)

В следующем сезоне

Лунина называют фаворитом из 6 претендентов на место второго вратаря Реала
Новина українською

Мадридский "Реал" рассматривает список из 6 претендентов на позицию второго вратаря команды на следующий сезон после №1 Тибо Куртуа.

Первенство среди "вторых" в клубе отдают украинскому киперу Андрею Лунину.

Журналист информационного издания Defensa Central, которое специализируется на новостях о мадридском "Реале", Матео Валлехо, отмечает, что "Лунин является явным фаворитом, прежде всего из-за юного возраста и установленную цель - стать вратарем топ-класса.

Его игра в Овьедо завораживает и заставляет перехватывать дыхание, а "Реал" будет лучшим местом для его роста".

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Кроме украинского голкипера в списке "Реала" Диего Альтубе (выступает во внутренней системе "Реала" - клубе "Реал Мадрид Кастилья" 3-го дивизиона Испании), Лука Зидан, Альфонс Ареола, а также два потенциальных новичка - Джанлуиджи Доннарумма (сейчас - игрок "Милана") и Кепа Аррисабалага ("Челси").

"Но, чтобы было понятно: Лунин - на первом месте, Ареола - на втором. Остальные альтернативы пока не убеждают руководство команды и клуба", - добавляет Валлехо.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Лука Зидан Альфонс Ареола Джанлуиджи Доннарумма Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
06.03.2020 в 07:47
Это же как надо было налажать тем остальным, чтобы Лунин считался фаворитом? Видео в студию, мы хотим поржать...
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