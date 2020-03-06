Лунина называют фаворитом из 6 претендентов на место второго вратаря Реала

Мадридский "Реал" рассматривает список из 6 претендентов на позицию второго вратаря команды на следующий сезон после №1 Тибо Куртуа.

Первенство среди "вторых" в клубе отдают украинскому киперу Андрею Лунину.

Журналист информационного издания Defensa Central, которое специализируется на новостях о мадридском "Реале", Матео Валлехо, отмечает, что "Лунин является явным фаворитом, прежде всего из-за юного возраста и установленную цель - стать вратарем топ-класса.

Его игра в Овьедо завораживает и заставляет перехватывать дыхание, а "Реал" будет лучшим местом для его роста".

Кроме украинского голкипера в списке "Реала" Диего Альтубе (выступает во внутренней системе "Реала" - клубе "Реал Мадрид Кастилья" 3-го дивизиона Испании), Лука Зидан, Альфонс Ареола, а также два потенциальных новичка - Джанлуиджи Доннарумма (сейчас - игрок "Милана") и Кепа Аррисабалага ("Челси").