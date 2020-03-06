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Жена Малиновского о коронавирусе: Неделю не выходим из дома

Наши за границей
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Руслан ездит только на матчи и тренировки

Жена Малиновского о коронавирусе: Неделю не выходим из дома
Новина українською

Роксана Малиновская, жена полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского, сообщила о том, как повлияла ситуация в Италии с коронавирусом на ее семью.

Роксана утверждает, что старается воспринимать всю информацию с позитивом, но сама она уже депрессирует.

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Мы уже больше недели не выходим из дома. Руслан выезжает только на тренировки и матчи.

Я переживаю, тем более, что зафиксировали случаи заболевания коронавируса в одной из команд серии С.

Не проводятся массовые мероприятия. Карантин продлили на неделю в учебных заведениях школах, университетах. Следующий матч сыграют без зрителей.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Чемпионат Италии коронавирус Роксана Малиновская
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Источник:
football hub

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