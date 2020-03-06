Жена Малиновского о коронавирусе: Неделю не выходим из дома
Руслан ездит только на матчи и тренировки
Роксана Малиновская, жена полузащитника сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского, сообщила о том, как повлияла ситуация в Италии с коронавирусом на ее семью.
Роксана утверждает, что старается воспринимать всю информацию с позитивом, но сама она уже депрессирует.
Мы уже больше недели не выходим из дома. Руслан выезжает только на тренировки и матчи.
Я переживаю, тем более, что зафиксировали случаи заболевания коронавируса в одной из команд серии С.
Не проводятся массовые мероприятия. Карантин продлили на неделю в учебных заведениях школах, университетах. Следующий матч сыграют без зрителей.
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Источник:football hub
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