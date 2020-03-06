Мойес: Ярмоленко только вернулся к тренировкам и в матче с Арсеналом не сыграет

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как проходит восстановление украинского вингера команды Андрея Ярмоленко.

"Мы близки к возвращению всего состава к тренировкам.

Ярмоленко уже тренируется и скоро будет близок к хорошей форме. Но в эти выходные с "Арсеналом" он не сыграет, так как он только начал тренироваться", – сказал Мойес.

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.