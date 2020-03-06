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Мойес: Ярмоленко только вернулся к тренировкам и в матче с Арсеналом не сыграет

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Андрей продолжает набирать форму

Мойес: Ярмоленко только вернулся к тренировкам и в матче с Арсеналом не сыграет
Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как проходит восстановление украинского вингера команды Андрея Ярмоленко.

"Мы близки к возвращению всего состава к тренировкам.

Ярмоленко уже тренируется и скоро будет близок к хорошей форме. Но в эти выходные с "Арсеналом" он не сыграет, так как он только начал тренироваться", – сказал Мойес.

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
whufc

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