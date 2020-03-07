Альбасете продолжает терять очки. Команда Зозули сыграла вничью с Жироной
Роман вышел в старте и провел на поле 70 минут
В рамках 31-го тура Сегунды "Альбасете" на выезде сыграл вничью с "Жироной" 1:1.
Форвард гостей Роман Зозуля вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте встречи. Вместо украинца вышел полузащитник Майкель.
После этого тура "Альбасете" имеет в своем активе 35 очков и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.
31-й тур испанской Сегунды
"Жирона" - "Альбасете" 1:1
Голы: Брэндон 24 - Ману Фустер 50
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