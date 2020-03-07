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Альбасете продолжает терять очки. Команда Зозули сыграла вничью с Жироной

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Роман вышел в старте и провел на поле 70 минут

Альбасете продолжает терять очки. Команда Зозули сыграла вничью с Жироной
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В рамках 31-го тура Сегунды "Альбасете" на выезде сыграл вничью с "Жироной" 1:1.

Форвард гостей Роман Зозуля вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте встречи. Вместо украинца вышел полузащитник Майкель.

После этого тура "Альбасете" имеет в своем активе 35 очков и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

31-й тур испанской Сегунды

"Жирона" - "Альбасете" 1:1

Голы: Брэндон 24 - Ману Фустер 50

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В статье: Альбасете (Испания) Сегунда Жирона (Испания)
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