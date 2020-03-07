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Овьедо одержал вторую подряд победу, Лунину не хватило нескольких минут для сухого матча

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Важнее - командный результат, сказал бы Андрей

Овьедо одержал вторую подряд победу, Лунину не хватило нескольких минут для сухого матча
UA-Футбол
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"Овьедо" на выезде победил прямого конкурента в борьбе за выживание, соседа по позициям в турнирной таблице "Эстремадуру" - стратегически важный командный успех. А вот локальный личный успех от Андрея Лунина убежал на последних минутах. Украинец играл на ноль, но на 90+2-й минуте пропустил от Ломотей ударом низом в угол из центра штрафной площади.

Удар был довольно сильный и точный, атака – очень сбалансированная, но Андрей уже по традиции даже не бросился за мячом. Хотя до этого отметился тремя сейвами, сделав весомый вклад в эту победу. Хотя по игре "Овьедо", возможно, ей и не заслуживал (но гол Сангалли – просто шедевр).

Но результат – на табло. Благодаря этой победе, - второй подряд в чемпионате, - астурийцы покидают зону вылета.

Сегунда. 31-й тур
"Эстремадура" - "Овьедо" 1:2
Голы: Эммануэль Ломотей 90+2 - Родри 16, Марко Сангалли 65

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В статье: Сегунда Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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