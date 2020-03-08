Петряк забил победный гол в ворота Академии Пушкаша

Украинский полузащитник "Фехервара" Иван Петряк забил гол в гостевом матче 24-го тура чемпионата Венгрии против "Академии Пушкаша" (4:1).

Петряк вышел в стартовом составе команды. На 59-й минуте "Фехервар" впервые вышел вперед в счете благодаря точному удару украинца. В этом сезоне 25-летний Петряк провел 33 матча за "Фехервар", записав на свой счёт 6 голов.

Отметим, что в составе "Академии Пушкаша" на 84-й минуте игры на поле появился Артём Фаворов.

После этой победы "Фехервар" вплотную приблизился к "Ференцварошу", отставая от лидера всего на один пункт. Справедливости ради стоит заметить, что у коллектива Сергея Реброва имеется две игры в запасе.