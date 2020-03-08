Зинченко выйдет в старте на дерби с Манчестер Юнайтед
Украинец будет решать с первых минут какого же цвета Манчестер
Сегодня в рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити".
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко выйдет в этом матче с первых минут.
В нынешнем сезоне 23-летний Зинченко принял участие в 17 матчах в футболке "Ман Сити".
Матч пройдет на "Олд Траффорд" и начнеться в 18:30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tartar (Львів)
08.03.2020 в 17:52
Ответить
0
0
trust in LFC1892 (Киев)
08.03.2020 в 17:58
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...