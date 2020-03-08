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Зинченко выйдет в старте на дерби с Манчестер Юнайтед

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец будет решать с первых минут какого же цвета Манчестер

Зинченко выйдет в старте на дерби с Манчестер Юнайтед
Новина українською

Сегодня в рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити".

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко выйдет в этом матче с первых минут.

В нынешнем сезоне 23-летний Зинченко принял участие в 17 матчах в футболке "Ман Сити".

Матч пройдет на "Олд Траффорд" и начнеться в 18:30.

Зинченко выйдет в старте на дерби с Манчестер Юнайтед - изображение 1

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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tartar (Львів)
08.03.2020 в 17:52
що з Де Брюйне? хто в курсі
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0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
08.03.2020 в 17:58
Плечо на тренировке. К Арсеналу (11.03) должен быть
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+1
0

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