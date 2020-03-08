Зинченко выйдет в старте на дерби с Манчестер Юнайтед

Сегодня в рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити".

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко выйдет в этом матче с первых минут.

В нынешнем сезоне 23-летний Зинченко принял участие в 17 матчах в футболке "Ман Сити".

Матч пройдет на "Олд Траффорд" и начнеться в 18:30.