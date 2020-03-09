СМИ: Чигринский покинет АЕК этим летом
У защитника заканчивается контракт
Украинец Дмитрий Чигринский этим летом сменит клубную прописку. Информацию об этом передает портал Sdna.
Как передает журналист сайта, защитник не будет продлевать текущий контракт с "АЕКом", срок действия которого истекает летом. У него есть возможность автоматического продления соглашения, которой он не воспользуется.
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Дмитрий защищает цвета "АЕКа" с лета 2016-го года. С того времени он успел провести 60 матчей и забить три гола. Он помог команде однажды стать чемпионом Греции.
Напомним, что также Чигринский известен своими выступлениями за "Шахтер", "Барселону", "Карпаты" и "Днепр".
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Источник:Sdna
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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
09.03.2020 в 21:00
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Pokeruga (Кропивницкий)
09.03.2020 в 21:03
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Pokeruga (Кропивницкий)
09.03.2020 в 20:03
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