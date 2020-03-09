  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. СМИ: Чигринский покинет АЕК этим летом
В тренде

СМИ: Чигринский покинет АЕК этим летом

Наши за границей
(1 голосов)

У защитника заканчивается контракт

СМИ: Чигринский покинет АЕК этим летом
UA-Футбол
Новина українською

Украинец Дмитрий Чигринский этим летом сменит клубную прописку. Информацию об этом передает портал Sdna.

Как передает журналист сайта, защитник не будет продлевать текущий контракт с "АЕКом", срок действия которого истекает летом. У него есть возможность автоматического продления соглашения, которой он не воспользуется.

Читайте такжеЧигринский: Простил Днепру около 150 тысяч долларов

Дмитрий защищает цвета "АЕКа" с лета 2016-го года. С того времени он успел провести 60 матчей и забить три гола. Он помог команде однажды стать чемпионом Греции.

Напомним, что также Чигринский известен своими выступлениями за "Шахтер", "Барселону", "Карпаты" и "Днепр".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sdna
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
09.03.2020 в 21:00
Динамо Брест!!!)))
Ответить
0
0
Pokeruga (Кропивницкий)
09.03.2020 в 21:03
тоже варик ... но там бухать с Милей надо ))
Ответить
0
0
Pokeruga (Кропивницкий)
09.03.2020 в 20:03
ФК Львов как вариант.)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...