Хачериди: Шансов сыграть на Евро у меня нет

Украинский защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди рассказал о своих шансах сыграть на Евро-2020.

"Я думаю, что шансов у меня нет. Я смотрю на это здраво, я давно не играл. К тому же, чемпионат Беларуси мало кто смотрит, никто сюда не заглядывает", - приводит слова Хачериди Football Hub.

В последний раз Евгений вызывался в сборную в 2018-м году. Всего за "сине-желтых" он провел 51 матч.