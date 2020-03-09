Хачериди: Шансов сыграть на Евро у меня нет
В команде Шевченко сейчас достаточно защитников
Украинский защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди рассказал о своих шансах сыграть на Евро-2020.
"Я думаю, что шансов у меня нет. Я смотрю на это здраво, я давно не играл. К тому же, чемпионат Беларуси мало кто смотрит, никто сюда не заглядывает", - приводит слова Хачериди Football Hub.
В последний раз Евгений вызывался в сборную в 2018-м году. Всего за "сине-желтых" он провел 51 матч.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (3)
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Cerega15 (Kherson)
09.03.2020 в 23:21
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Wieniawski (Калуш)
09.03.2020 в 22:26
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mafan (Рівне)
09.03.2020 в 21:50
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