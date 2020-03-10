"Футбол – это не только владение мячом, но и голы". Зинченко – про поражение Сити в дерби с МЮ
Александр в первом тайме отдал 47 точных передач из 49
Футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился своими мыслями о поражении "горожан" в дерби с "Манчестер Юнайтед" в рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует украинского игрока Manchester Evening News.
"Все жаловались на тот стандарт, когда Фернандеш якобы нырнул, но такое может произойти со всеми. Судья – босс на поле, он принимает решение. Поэтому, если он назначил стандарт, то нужно принять это. Нужно уделять больше внимания тем компонентам, в которых мы ошиблись во время пропущенных голов".
"С "МЮ" непросто играть, они хорошо оборонялись и высоко прессинговали. Нам следовало действовать более агрессивно. Футбол – это не только владение мячом, но и голы. Нужно создавать шансы, давить и забивать. Мы знали, что "МЮ" будет играть с 5 защитниками, но были готовы. Поздравляю "Юнайтед" – они воспользовались своими шансами на контратаках. Пеп скажет нам, что нужно исправить. Будем смотреть вперед, нам нельзя сдаваться".