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"Футбол – это не только владение мячом, но и голы". Зинченко – про поражение Сити в дерби с МЮ

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(2 голосов)

Александр в первом тайме отдал 47 точных передач из 49

"Футбол – это не только владение мячом, но и голы". Зинченко – про поражение Сити в дерби с МЮ
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Футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился своими мыслями о поражении "горожан" в дерби с "Манчестер Юнайтед" в рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует украинского игрока Manchester Evening News.

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"Все жаловались на тот стандарт, когда Фернандеш якобы нырнул, но такое может произойти со всеми. Судья – босс на поле, он принимает решение. Поэтому, если он назначил стандарт, то нужно принять это. Нужно уделять больше внимания тем компонентам, в которых мы ошиблись во время пропущенных голов".

"С "МЮ" непросто играть, они хорошо оборонялись и высоко прессинговали. Нам следовало действовать более агрессивно. Футбол – это не только владение мячом, но и голы. Нужно создавать шансы, давить и забивать. Мы знали, что "МЮ" будет играть с 5 защитниками, но были готовы. Поздравляю "Юнайтед" – они воспользовались своими шансами на контратаках. Пеп скажет нам, что нужно исправить. Будем смотреть вперед, нам нельзя сдаваться".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
10.03.2020 в 10:28
Все........ пошел в аналитики!
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