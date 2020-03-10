"Футбол – это не только владение мячом, но и голы". Зинченко – про поражение Сити в дерби с МЮ

Футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился своими мыслями о поражении "горожан" в дерби с "Манчестер Юнайтед" в рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует украинского игрока Manchester Evening News.

"Все жаловались на тот стандарт, когда Фернандеш якобы нырнул, но такое может произойти со всеми. Судья – босс на поле, он принимает решение. Поэтому, если он назначил стандарт, то нужно принять это. Нужно уделять больше внимания тем компонентам, в которых мы ошиблись во время пропущенных голов".