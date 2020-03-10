Football Insider: Швед может покинуть Селтик летом – Марьян желает встретиться с руководством клуба

Полузащитник "Селтика" Марьян Швед недоволен количеством своей игровой практики в Глазго и готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб. Об этом сообщает Football Insider.

Таким образом, украинец хочет встретиться с главным тренером команды Нилом Ленноном и боссами "кельтов", чтобы обсудить свое будущее в "Селтике". Ранее мы сообщали, что тренерский штаб шотландцев упрекнули неумением использовать Марьяна на поле.

Читайте также Тренерский штаб Селтика упрекнули неумением использовать на поле Марьяна Шведа

Источник сообщает, что Леннон считает Шведа большим талантом, но футболист не способен конкурировать с партнерами за место в основном составе. Нил настаивает на том, что игроку нужно больше времени на адаптацию к игровому стилю "кельтов". Марьян присоединился к "Селтику" за 2 миллиона фунтов стерлингов в мае прошлого года, покинув "Карпаты". За шотландский клуб Швед сыграл 3 матча (1 гол).