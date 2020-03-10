Football Insider: Швед может покинуть Селтик летом – Марьян желает встретиться с руководством клуба
Приключения украинцев в Шотландии
Полузащитник "Селтика" Марьян Швед недоволен количеством своей игровой практики в Глазго и готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб. Об этом сообщает Football Insider.
Таким образом, украинец хочет встретиться с главным тренером команды Нилом Ленноном и боссами "кельтов", чтобы обсудить свое будущее в "Селтике". Ранее мы сообщали, что тренерский штаб шотландцев упрекнули неумением использовать Марьяна на поле.
Источник сообщает, что Леннон считает Шведа большим талантом, но футболист не способен конкурировать с партнерами за место в основном составе. Нил настаивает на том, что игроку нужно больше времени на адаптацию к игровому стилю "кельтов". Марьян присоединился к "Селтику" за 2 миллиона фунтов стерлингов в мае прошлого года, покинув "Карпаты". За шотландский клуб Швед сыграл 3 матча (1 гол).