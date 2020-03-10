Наши за границей. Активно - не значит удачно

Коронавирус лишил нас выступлений украинцев в чемпионате Италии и на предыдущей неделе, и на ближайшие четыре. В остальных странах все же еще играют. И весьма активно. Правда, "активно" и "удачно" - не одно и то же. Иван Петряк и Эдуард Соболь отличились и в личном, и в командном плане. Остальным пришлось тяжелее.

Англия

"Манчестер Сити" - главный фаворит в борьбе за второе место в АПЛ, выиграл Кубок Лиги, борется за Кубок Англии и за Лигу Чемпионов. Тем не менее, если не будет победы в последнем турнире - сезон запомнится как неудачный, возможно, даже заканчивающий эру. Впервые в своей тренерской карьере Хосеп Гвардиола потерпел семь поражений в лиге в одном сезоне. Впервые с сезона 2009/10 "шумные соседи" проиграли оба матча "Манчестер Юнайтед". И ведь последние вовсе не вернулись во времена Алекса Фергюсона.

Матч против "МЮ" (0:2) Гвардиола оценил положительно, говорил о владении мячом, об агрессивном втором тайме. Не согласился со словами своего игрока Бернарду Силвы. Впрочем, общее ощущение скорее приближалось к словам Силвы - "неприемлемо, мы не можем проигрывать столько матчей". Чемпион владел мячом 72 процента игрового времени, при этом нанес лишь один удар по воротам до перерыва. А пропустил из-за двух грубейших ошибок вратаря. Действительно неприемлемо. Тем более - в таком принципиальном матче.

Игру Александра Зинченко также оценили по-разному. Оценками в диапазоне 3-6. Отмечали его смещения в центр и немалую помощь во владении мячом. Вместе с тем, частые потери (одна в начале матча чуть не привезла гол), отсутствие остроты в атаке. В обороне сайт болельщиков "Сити" даже писал об "ужасной" игре и об игроках правого фланга Ван-Биссака и Джеймсе, "наматывавших круги вокруг него". А статистический портал Squawka - об игре, которую Александру следует забыть. "Он не должен появляться на поле в больших матчах".

Здесь я также склоняюсь к более жестким оценкам. Украинец и вправду очень часто проигрывал в скорости. Два заброса мимо него закончились сейвами Эдерсона. И если бы не неправильные принятия решений оппонентами - получил бы гораздо худшие оценки. Да и замена на 77-ой минуте при счете 0:1 на коллегу по амплуа Менди - признак недовольства тренера его игрой. Что же касается статистики, то Зинченко успел отдать 100 передач (лучший на поле). С другой стороны, выиграл лишь два из шести единоборств.

В матче Кубка в гостях против "Шеффилд Уэнсдей" (1:0) он остался в запасе.

Бельгия

Рекорд регулярного чемпионата Бельгии - 70 очков - "Брюгге" установил еще за тур до окончания, в 29-ом. 15 очков над вторым местом - также рекорд. Несмотря на снятие половины очков перед плей-офф, бельгийские СМИ уже определили чемпиона. Тем более, что он и действует по-чемпионски - регулярно побеждает, но неярко. С начала года - лишь с разницей в один мяч. Таким образом был переигран дома и "Серкль". 2:1. К обычно одностороннему дерби аутсайдер подошёл с четырьмя победами в четырех матчах. Так что было непросто.

Главный тренер Филипп Клемент вполне удовлетворился контролем и хорошим прессингом в начале матча. Он лишь надеется, что команда сохранит голод к победам. "Чем больше побед - тем большим должен быть голод. Он сейчас очень важен". Говорил об этом и Эдуард Соболь, активный участник похода. Он отыграл шесть полных матчей из последних семи. А в дерби отличился ассистом к первому голу Ванакена. Своим третьим в сезоне. Также украинец говорил о хорошем начале матча, высоком прессинге. Отмечал обилие единоборств и тяжёлую борьбу.

Отрыв "Брюгге" образовался в том числе и благодаря неудачам "Гента". Впервые в сезоне он потерпел два поражения подряд, впервые в сезоне уступил дома. Да еще и как - со счетом 1:4. Правда, "Шарлеруа" - непростой соперник. Он идет третьим в лиге, уже выбивал "Гент" из Кубка. Тем не менее, поражение весьма болезненно, и главный тренер Йесс Торуп призвал игроков посмотреть на себя в зеркало. "Мы играли нервно, принимали неправильные решения. Я могу перечислять проблемы долго". "Буйволы" подходят к плей-офф не в лучшей форме.

Роман Безус отыграл 72 минуты. Отличился ассистом в красивой атаке. Вначале он пробросил мяч вперед, затем получил его возле штрафной и одним касанием отправил под ногой защитника правее. Ньянгбо замкнул. Также нанес заблокированный удар. Впрочем, таких действий оказалось крайне мало. Игорь Пластун отыграл полный матч и привез пенальти в раздевалку, прервав быстрый прорыв соперника не по правилам.

"Кортрейк" желал отомстить "Антверпену" за поражение в Кубке, которое считал несправедливым. Об этом в интервью говорил и Евгений Макаренко, довольно быстро вернувшийся в стартовый состав команды. Украинец остался весьма доволен началом второй каденции в клубе, адаптировался быстро, чувствует себя удобно. Вышел он в стартовом составе и в отчетном матче. И "Кортрейк" навязал гостям равную игру (его наставник Ив Вандерхаге даже говорил о контроле). Но вновь уступил. На этот раз пропустив со штрафного в концовке. 0:1.

Команда Макаренко и Андрея Бацулы (запас) на 11-ом месте в лиге. Она не вылетит напрямую и не попадёт в Топ-6.

Венгрия

Похоже, "Ференцварош" слишком полагается на свои два перенесённых матча. Ведь нужно набирать очки и в регулярных. В последних пяти Фради набрали лишь восемь. Потому "Фехервар" и сократил отставание по набранным очкам до одного. Гостям из столицы не удалось сорвать празднования 100-летия "Залаэгерсега". Более того, их вратарь Дибус не раз спасал. А в добавленное время чемпион даже остался вдесятером. Сергею Реброву пришлось говорить об отсутствии качества, особенно в атаке. А также оправдываться травмами. 1:1.

Одним из травмированных был Александр Зубков. Он не попал в заявку. А Игорь Харатин отыграл полный матч. Отметим два выбитых из штрафной мяча в непростых ситуациях. Команде во главе с опорником удалось завладеть мячом (60 процентов). Но никак не переиграть соперника в остроте.

Тот же "Залаэгерсег" осложнил жизнь и другой "украинской" команде. В первом четвертьфинальном матче Кубка он победил "Фехервар" (2:0). Здесь Иван Петряк отыграл всего шесть минут. Зато в лиге не было "Залаэгерсега". Вице-чемпион разгромил в гостях "Академию Пушкаша" со счетом 4:1. А его украинский легионер (84 минуты) получил жёлтую карточку, но поучаствовал в трех голах. Прорыв по правому флангу и прострел с рикошетом, отбор мяча в штрафной и точный удар, прорыв слева, удар во вратаря и добивание Николича...

В сезоне 2019/20 на счету Петряка шесть голов. Повторение рекорда карьеры.

Артём Фаворов отыграл шесть минут за "Академию" в этом матче.

Турция

После двух побед и двух ничьих в четырех матчах "Кайсериспор" уступил "Касымпаше" в гостях со счётом 1:5. Он остается последним. Правда, до 15-го места четыре очка. Реальная задача. При счете 0:3 Артем Кравец (71 минута на поле) был отправлен в прорыв слева, подержал мяч, уже в штрафной отдал Мешановичу, а тот ассистировал Менди. Впрочем, это был лишь гол престижа. Также форвард нанес три удара по воротам (совместно второй на поле) - два из района линии штрафной и один - из ее пределов. Вратарь отбивал либо брал.

"Ризеспор" (14) не переиграл дома "Аланьяспор" (1:1). Николай Морозюк отыграл полный матч. На его фланге было людно, дважды опасно пробивали практически из-под него. Вратарь отбивал. Дважды сам Николай отчаянно выбивал мячи - из вратарской и в подкате возле нее. В целом на его счету два заблокированных удара издали, по три прострела в штрафную, отбора, перехвата и выбитых мяча. Шесть длинных передач (из восьми) - второй результат среди полевых игроков обеих команд. Первый на поле по касаниям мяча - 90.

Андрей Борячук отыграл 11 минут. Успел отдать пас под удар на левый фланг. Самудио чуть не попал издали. Денис Гармаш остался в запасе.

Второй дивизион. "Бурсаспор" (4) - "Истанбулспор" 1:1. Третья ничья команды Евгения Селезнева подряд. Форвард отыграл полный матч.

Также отметим гол Евгения Павлова за "Радник" (10) в матче сербской лиги против "Явора". Его седьмой в сезоне. В Бундеслиге 2 Борис Тащи вышел на замену на 68-ой минуте и отличился ассистом. Его "Санкт-Паули" (11) не уступил "Зандхаузену" в гостях - 2:2. А Владимир Костевич отличился отрицательным и положительным действиями в матче Экстракласы" "Висла" (Краков) - "Лех". Позволил сопернику забежать себе за спину и забить, ассистировал Гюткьеру прострелом слева. Богдан Бутко также играл в том матче. "Лех" на пятом месте.

Отметим и трофей украинцев в Беларуси. В матче за Суперкубок страны брестское "Динамо" переиграло солигорский "Шахтер" (главный тренер - Юрий Вернидуб) со счетом 2:0. Артем Милевский к 49-ой минуте получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Александр Нойок ограничился одной за 80 игровых минут. Евгений Хачериди остался в запасе.

Испания. Сегунда. "Луго" (20) - "Кадис" 1:1. Василий Кравец - полный матч.

"Эстремадура" - "Овьедо" 1:2. Андрей Лунин пропустил лишь в добавленное время. Его команда вне зоны вылета.

"Жирона" - "Альбасете" 1:1. Роман Зозуля - 78 минут. И его команда вне опасной зоны.