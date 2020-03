Малиновский остался в запасе на матч с Валенсией

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Валенсией".

Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Отметим, что матч начнется в 22:00. Первый поединок в Италии закончился со счетом 4:1 в пользу "Аталанты".

Напомним, что в текущем сезоне Руслан сыграл за "бергамаски" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

???? I nostri 11!

???? Here's our Starting XI to face Valencia!



???? Per Pierluigi Gollini probabile lussazione del mignolo della mano sinistra.

Gollini suffered a little finger dislocation of his left hand.#VCFAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/sfWXQCgNyM