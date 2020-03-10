Ассист Селезнева помог Бурсаспору одержать очередную победу

Украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился результативным действием в матче 27-го тура против "Балыкесирспора".

Евгений вышел в стартовом составе и отдал ассист на 15-й минуте, который привел к первому голу в матче. В итоге, "Бурсаспор" выиграл со счетом 3:1.

Отметим, что на данный момент "Бурсаспор" идет на 2-м месте во втором турецком дивизионе, а Селезнев в 21 матче в сезоне забил 8 голов и отдал 2 ассиста.