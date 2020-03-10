Ассист Селезнева помог Бурсаспору одержать очередную победу
Ветеран все еще в деле
Украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев отметился результативным действием в матче 27-го тура против "Балыкесирспора".
Евгений вышел в стартовом составе и отдал ассист на 15-й минуте, который привел к первому голу в матче. В итоге, "Бурсаспор" выиграл со счетом 3:1.
Отметим, что на данный момент "Бурсаспор" идет на 2-м месте во втором турецком дивизионе, а Селезнев в 21 матче в сезоне забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
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